لنظامي أندرويد و IOS.. إطلاق ميزة كتابة البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي من جوجل

أعلنت جوجل عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق جيميل Gmail لنظامي أندرويد وiOS، والتي تسمى “ساعدني في الكتابة Help Me Write”، تعتمد هذه الميزة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتساعد المستخدمين في كتابة رسائل البريد الإلكتروني باستخدام الأوامر النصية التي يدخلونها، ويقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الأمر النصي المدخل وتوليد محتوى الرسالة المناسب وفقًا لأسلوب الكتابة الذي يفضله المستخدم، تم إطلاق هذه الميزة لمشتركي خدمة “جوجل ورك سبيس” وذلك من خلال منصة الإصدارات التجريبية Google Labs.

كتابة البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي

تم إطلاق تلك الميزة في البداية على نسخة سطح المكتب من بريد جيميل Gmail، ولكنها أصبحت الآن متاحة لتطبيقات أندرويد وiOS للمستخدمين المؤهلين، ولتجربة الميزة يمكن الانضمام إلى برنامج تجريبي لخدمات جوجل ورك سبيس Workspace Labs، كما يتطلب الأمر أن يكون المستخدم مشتركًا في خدمات جوجل ورك سبيس، وتظهر الميزة الجديدة في تطبيق جيميل في الجهة اليمنى السفلى من التطبيق عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني أو الرد على رسالة أخرى، وعند الضغط عليها يظهر مربع لإدخال الأوامر النصية، وبعد ذلك تقوم الميزة بكتابة الرسالة بمجرد الضغط على زر “إنشاء”.

ميزة Help Me Write

تتيح الميزة الجديدة في تطبيق جيميل Help Me Write للمستخدمين إمكانية إجراء تعديلات أخرى على مسودة الرسالة، مثل إضافة الطابع الرسمي، والإسهاب، والاختصار، ويمكن أيضًا إجراء تعديلات يدوية، وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل عملية كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتوفير الوقت والجهد للمستخدمين، وأعلنت شركة جوجل مؤتمرها السنوي للمطورين إطلاق ميزة Help Me Write في تطبيق المستندات Google Docs أيضًا، مما يسمح للمستخدمين كتابة المستندات بشكل أسرع وأسهل باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.