لمنشئي المحتوى.. بقرار من ماسك تويتر ستدفع مقابل عرض الإعلانات في الردود

أعلن مالك تويتر إيلون ماسك، عن قرب بدء الشركة في دفع المبالغ المستحقة لمنشئي المحتوى الموثقين على المنصة، عند عرض الإعلانات في ردودهم، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المدفوعات في الدفعة الأولى حوالي 5 ملايين دولار أمريكي، وجاء هذا الإعلان في تغريدة قال فيها: “يجب أن يكون حساب منشئ المحتوى موثقًا، وسيتم دفع مبالغ فقط عند عرض الإعلانات على المستخدمين الموثقين”.

خطة ايلون ماسك

ومنذ استحواذ ماسك على تويتر، يعمل على تعويض تكاليف الصفقة البالغة 44 مليار دولار أمريكي وتحسين وضع الشركة المالي، وقد أكد ماسك سابقًا أن تويتر كانت تتجه نحو تدفق نقدي سلبي بمقدار ثلاثة مليارات دولار سنويًا قبل جهود خفض التكاليف، وكان عليه اتخاذ إجراءات جذرية مثل تسريح عدد كبير من الموظفين.

منشئي المحتوى على تويتر

أشاد ماسك بمنشئي المحتوى على تويتر وأكد أن دعمهم يحظى بتقدير كبير، وأعلن أن الشركة لا تحتفظ بأي من إيرادات الاشتراك للأشهر الاثني عشر الأولى، وتحصل على 10٪ فقط بعد ذلك، وأعلنت شركة تويتر عن فتح باب التسجيل في خدمة الاشتراكات “Subscriptions” للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وأعلن ماسك أن تويتر ستسمح لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين مقابل كل مقالة يتم قراءتها.

وأعلنت شركة تويتر في خبر منفصل نهاية شهر مايو الماضي عن إطلاق ميزة Community Notes للصور المنشورة، وذلك في مسعى لتحميل المستخدمين المزيد من المسؤولية في اعتدال المحتوى على المنصة.