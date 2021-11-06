لمستخدمي الايفون.. تويتر يطرح “زر جديد” اعرف التفاصيل

اليوم أعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن طرح زرا جديدا يتيح للمستخدمين البحث في تغريدة من أي جزء معين، وحتى الآن يتوافر هذا الور فقط في هواتف الايفون، ولاحقا سيتم توفيره على كافة المنصات الاخرى، والآن أصبح بإمكان مستخدمي الايفون الذين يملكون أحدث نسخة من “تويتر” رؤية أيقونة بحث بجوار القائمة المكونة من 3 نقاط في أعلى يمين الشاشة.

تويتر يطرح زر جديد

يذكر أن ميزة البحث في تغريدات حساب معين على “تويتر” كانت متاحة، حيث كان بإمكان كل المستخدمين البحث في أي تغريدات خاصة بمعامل عن طريق كتابة “من: [اسم المستخدم] [مصطلح البحث]” في شريط البحث أعلى الصفحة، ولكن هذا الزر يعد اختصارا لتلك الميزة خاصة عندما تظهر نتائج مشابهة، ودائما ما يحرص “تويتر” على التطوير واضافة عدد من المزايا التي تنال اعجاب كافة المستخدمين.

حيث أن في الشهر الماضي بدأت الشركة في توسيع ميزة التصويت الذي تم تجريبها في شهر يوليو الماضي، وخلال هذا الأسبوع أيضا طرحت منصة التدوين المصغرة “تويتر” ميزة جديدة من شأنها أن تسمح لأي شخص بالاستماع إلى صوت Spaces دون تسجيل الدخول، كما أنها تمكن اللمضيفين والمستمعين إرسال رابط مباشر إلى البث الصوتي Spaces، وقد تم اطلاق البث الصوتي العام الماضي، وهو يسمح للمستخدمين بإجراء محادثات صوتية في الوقت الفعلي، كما يمكن لمن لا يملك حساب على تويتر الاستماع إليه على الويب دون تسجيل الدخول.