أعلنت Huawei عن هاتفها الجديد في الفئة المتوسطة، وهو Huawei nova 11i، يتميز الهاتف بتصميم أنيق، ومع ذلك، يتميز بمواصفات متواضعة، يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Snapdragon 680 4G، وشاشة IPS بتردد 90 هرتز، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 40 واط، لنلقي نظرة على المواصفات الكاملة لهاتف Huawei nova 11i ونستعرض أهم مميزاته وعيوبه.

لمحبي هواتف هواوي ... مواصفات Huawei nova 11i وسعره في السوق السعودية. المصدر:- موبيلز.

مواصفات هاتف Huawei nova 11i

الشرائح: يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano SIM.

شبكات الاتصال: يتوافق مع الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G.

الأبعاد: 164.6 × 75.6 × 8.6 ملم، ووزن الهاتف يبلغ 193 جرام.

مواد البناء: الهاتف مصنوع بالكامل من البلاستيك.

مقاومة للماء والغبار: يمتاز بمقاومة خفيفة لقطرات الماء والغبار.

الشاشة: تأتي بشكل الثقب وتكون من نوع IPS LCD بمساحة 6.8 إنش ودقة 1080 × 2388 بكسل بكثافة بكسلات 385 بكسل لكل إنش، مع دعم لمعدل تحديث 90Hz وحساسية لمس 270Hz.

ذاكرة التخزين: 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

زيادة مساحة التخزين: لا يمكن زيادة مساحة التخزين عبر تركيب بطاقة ذاكرة إضافية.

المعالج: يعتمد على معالج Snapdragon 680 4G من Qualcomm بتقنية 6 نانومتر مع معالج رسومي Adreno 610.

الكاميرا الأمامية: بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

الكاميرا الخلفية: تأتي بكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الفرعية بالإضافة إلى فلاش LED.

التصوير الفيديو: يدعم التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية وتصوير HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الاتصال: دعم واي فاي a/b/g/n/ac مع دعم للتردد المزدوج Dual-band وبلوتوث 5.0 (A2DP, LE).

نظام تحديد الموقع: يتيح دعم GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.

وسائل الأمان: يدعم مستشعر البصمة ويتضمن زر الطاقة لفتح الهاتف وكذلك خاصية Face Unlock.

المستشعرات: يتضمن مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة.

منفذ الـ USB: يأتي من نوع Type-C مع دعم للـ OTG.

البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 40 واط.

النظام الأساسي: يعمل بواجهة EMUI 13 من هواوي ولكن بدون خدمات جوجل.

الألوان: متاح باللون الأسود اللامع واللون الأخضر النعناعي.

عيوب ومميزات هاتف Huawei nova 11i

عيوب Huawei nova 11i مميزات Huawei nova 11i – عدم دعم شبكات الجيل الخامس 5G. – تصميم أنيق مع استغلال للحواف بشكل جيد. – عدم وجود منفذ سماعات الأذن بحجم 3.5 ملم. – بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير داعمة للشحن السريع بقوة 40 واط. – عدم دعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K. – أداء الشبكات قوي والبصمة سريعة. – السماعات الخارجية تقدم صوتًا مونو عاديًا وليس ستيريو. – شاشة بدقة جيدة ومعدل تحديث 90Hz. – عدم دعم تركيب بطاقة ذاكرة خارجية. – ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت. – استخدام شاشة IPS LCD بدلاً من شاشة AMOLED. – دعم تقنيات الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 5 وبلوتوث 5.0. – معالج Snapdragon 680 4G يقدم أداء متوسط بالنسبة لسعر الهاتف. – يدعم البطارية الكبيرة الشحن السريع. – عدم دعم خدمات جوجل مسبقًا.

سعر Huawei nova 11i

في السوق السعودي :- 850 ريال تقريبا.