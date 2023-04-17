لمحبي هاري بوتر.. تعرف على متطلبات تشغيل لعبة Hogwarts Legacy على جهازك

أعلن فريق التطوير Avalanche Software عن متطلبات تشغيل لعبة Hogwarts Legacy المنتظرة بفارغ الصبر، والتي تم إصدارها في 10 فبراير الماضي على أجهزة الجيل الجديد والحاسب الشخصي، ثم على أجهزة الجيل القديم في 4 أبريل، وأخيرًا على منصة نينتندو سويتش في 25 يوليو 2023، ووفقًا لإعلان الفريق، فإن متطلبات تشغيل اللعبة تأتي بشكل منطقي، حيث يتطلب الأمر مساحة تخزين كبيرة تصل إلى 85 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائية بحجم 16 جيجابايت على أي دقة عرض، وتأتي هذه المتطلبات في ضوء ارتفاع متطلبات تشغيل الألعاب في الوقت الحالي، ويمكن اعتبارها متطلبات معقولة بالنسبة للعبة بحجم Hogwarts Legacy.

ويعتقد أن المطور Avalanche Software سيستخدم حماية Denuvo في لعبة Hogwarts Legacy، وذلك وفقًا لمعلومات تم جمعها من صفحة اللعبة على متجر Steam بعد التحديث الأخير، ولكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بشكل رسمي ونهائي حتى الآن.

ما هي متطلبات تشغيل اللعبة؟

الحد الأدنى:

اذا كنت من محبي لعبة Hogwarts Legacy فلابد على الأقل أن يكون جهازك له تلك المتطلبات كحد أدنى وهي كما يلي:

نظام التشغيل: Windows 10 64.

معالج: Intel Core i5-6600 3.3 جيجا هرتز أو AMD Ryzen 5 1400 3.2 جيجا هرتز.

ذاكرة الوصول العشوائي: 16 جيجا بايت.

بطاقة الفيديو: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB أو AMD Radeon RX 470 4GB.

مساحة التخزين: 85 جيجا SSD أو HDD.

الحد الاقصى:

أما عن الحد الأقصى من المتطلبات لتستطيع تشغيل لعبة Hogwarts Legacy هو كما يلي: