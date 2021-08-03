“لمحبي الحياة البرية “..أضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات

بواسطة نهى أشرف

تزداد عمليات البحث على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد؛ ولذلك لأن القناة تعرض عددًا ضخمًا من المحتوى المدهش والفريد من نوعه عن الحياة البرية، ومغامرات الحيوانات، والسفر، والترحال، والعلوم الطبيعية، والفضاء، والتكنولوجيا بطريقة بسيطة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

ويُذكر إن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي المفتوحة تبث محتواها الغني بالمعلومات بدون أي اشتراكات شهرية، كما أنها تعرض جميع برامجها وأفلامها الوثائقية طوال اليوم باللغة العربية الفصحى دون أي توقف، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي.

المحتويات إخفاء
1. قناة ناشيونال جيوغرافيك
2. ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك
3. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات
4. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات
5. أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021

قناة ناشيونال جيوغرافيك

وتم إطلاق قناة ناشيونال جيوغرافيك في الولايات المتحدة في عام 2001 كمشروع تعاوني بين الجمعية الجغرافية الوطنية ونيوز كوربوريشن.

ثم تم إطلاقها في كندا في شهر أغسطس من 2001، ثم تم إطلاقها في شهر سبتمبر من نفس العام في فرنسا، وتم إطلاقها لبلاد الشرق الأوسط وبلاد شمال إفريقيا  في يوليو 2009 متحدثة باللغة العربية الفصحى، وبعدها يتم إصدار عدة قنوات منها في دول مختلفة مثل إيطاليا، وأسبانيا، حتي بلغت قنواتها لـ27 قناة كل قناة بلغة مختلفة.

ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك

"لمحبي الحياة البرية "..أضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات 1 3/8/2021 - 2:12 ص
ناشيونال جيوغرافيك

ويمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك علي الترددات التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

القمر : نايل سات
التردد: 11226
معدل التصحيح: 5/6
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات 

القمر : العرب سات بدر 6
التردد: 11804
معدل التصحيح:  3/4
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021

ونعرض لكم الآن أهم البرامج التي تعرضها قناة ناشيونال جيوغرافيك:

  • الجزيرة المتمردة كل أثنين الساعة الـ 9 مساءًا بتوقيت السعودية.
  • تحقيقات الكوارث الجوية – تقرير خاص كل أحد الساعة 10مساءًا بتوقيت السعودية.
  • وحدة إنقاذ السيارات كل أحد الساعة 9 مساءًا بتوقيت السعودية.
  • المملكة المتوحشة كل أحد الساعة 8 مساءًابتوقيت السعودية.
  • السباق الى مركز الارض كل خميس الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية.

قد يهمك:



Avatar of نهى أشرف
نهى أشرف

مدونة ومحررة مصرية في موقع نجوم مصرية، طالبة في كلية الألسن عين شمس، و اعمل في مجال التدوين لاكثر من ثلاث سنوات