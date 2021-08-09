“لمحبي الأفلام الاجنبية” تردد قناة ميكس MIX الجديد 2021 علي النايل سات
تعتبر قناة Mix من ضمن أهم القنوات المخصصة في عرض الأفلام الأجنبية الحصرية وعالية الجودة المترجمة باللغة العربية وبدون أي تشفير.
واستطاعت قناة Mix تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين في الوطن العربي بأجمعه، وتظل عمليات البحث مستمرة حول تردد قناة ميكس الجديد من أجل متابعة أهم الافلام الاجنبية، لذلك نعرض لكم من خلال موقع “نجوم مصرية ” التردد الجديدة لقناة ميكس.
قناة Mix
وقناة Mix هي قناة مصرية تبث فئات الأفلام كافة مثل:
- الاكشن
- الرعب
- الرومانسي
- الفانتازيا
- الكوميدي
- الغامض
- المغامرة
لذلك أصبحت خِصم قوي لباقي القنوات الأخرى والتي في نفس تخصصها، وتبث قناة Mix في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، والقناة تعمل على مدار اليوم دون أي توقف.
وتعزز القناة علاقتها بجمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي؛ حيث تقوم القناة بعرض الأفلام بناءًا علي طلب الجماهير من خلال الصفحات، بالاضافة علي انها تقدم مواعيد عرض الافلام يوميًا على الصفحة الرسمية الخاصة بالقناة علي الفيسبوك.
أفلام قناة Mix
وتعرض القناة أشهر الافلام الاجنبيه مثل:
- Patriots Day
- Man of Steel
- Die Hard 4: Live Free or Die Hard
- The Revenant
- Now You See Me
- Power Rangers
- Need for Speed
- The Great Wall
- Run All Night
- Blade Runner 2049
تردد قناة ميكس
ويمكنك إستقبال القناة من التردد الآتي:
|التردد :
|11785
|الاستقطاب:
|رأسي
|معدل الترميز:
|27500
|معدل التصحيح:
|5/6 أو Auto