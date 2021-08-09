“لمحبي الأفلام الاجنبية” تردد قناة ميكس MIX الجديد 2021 علي النايل سات

تعتبر قناة Mix من ضمن أهم القنوات المخصصة في عرض الأفلام الأجنبية الحصرية وعالية الجودة المترجمة باللغة العربية وبدون أي تشفير.

واستطاعت قناة Mix تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين في الوطن العربي بأجمعه، وتظل عمليات البحث مستمرة حول تردد قناة ميكس الجديد من أجل متابعة أهم الافلام الاجنبية، لذلك نعرض لكم من خلال موقع “نجوم مصرية ” التردد الجديدة لقناة ميكس.

قناة Mix

وقناة Mix هي قناة مصرية تبث فئات الأفلام كافة مثل:

الاكشن

الرعب

الرومانسي

الفانتازيا

الكوميدي

الغامض

المغامرة

لذلك أصبحت خِصم قوي لباقي القنوات الأخرى والتي في نفس تخصصها، وتبث قناة Mix في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، والقناة تعمل على مدار اليوم دون أي توقف.

وتعزز القناة علاقتها بجمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي؛ حيث تقوم القناة بعرض الأفلام بناءًا علي طلب الجماهير من خلال الصفحات، بالاضافة علي انها تقدم مواعيد عرض الافلام يوميًا على الصفحة الرسمية الخاصة بالقناة علي الفيسبوك.

أفلام قناة Mix

وتعرض القناة أشهر الافلام الاجنبيه مثل:

Patriots Day

Man of Steel

Die Hard 4: Live Free or Die Hard

The Revenant

Now You See Me

Power Rangers

Need for Speed

The Great Wall

Run All Night

Blade Runner 2049

تردد قناة ميكس

ويمكنك إستقبال القناة من التردد الآتي: