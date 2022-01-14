لماذا يجب عليك إمتلاك محفظة إلكترونية الأن

في الأونة الاخيرة أنتشر ما يعرف بفودافون كاش أو”المحفظة الإلكترونية” وبالرغم من أن المحفظة تم إطلاقها في جميع شركات الإتصالات والبنوك، إلا أن الناس تطلق عليها فودافون كاش، نظرا لأن شركة فودافون هي أول شركة أطلقت هذه الخدمة في مصر، وتلتها بعد ذلك شركات الإتصالات الأخرى، مثل إتصالات كاش وأورنج كاش و we كاش، وأيضا أطلقت البنوك المحفظة الإلكترونية لجميع عملائها، وهي خدمة يتم الأستفادة بها بدون رسوم فتح محفظة “مجانا”.

ماهي المحفظة الإلكترونيه؟

المحفظة الإلكترونية هي بكل بساطة، عبارة عن تحويل رقم هاتفك إلى حساب بنكى محدود، بمعنى عندما تريد أن يتم تحويل مبلغ من المال إليك من شخص أخر فى مكان أخر، وليس لديك حساب بنكى فالمحفظة الإلكترونيه تتيح لك هذه الميزه، مما جعلت تحويل الأموال أمر سهل جدا، وبما ان هاتفك مرتبط بتطبيق المحفظة الإلكترونية التي قمت بالإشتراك بها فسوف تجد مميزات أخرى مثل دفع فواتير الغاز والكهرباء ومعظم المدفوعات كل هذا بسهولة ويسر، بدون الذهاب إلى أى مزود خدمة فورى للدفع، إذا كنت تاجر سوف توفر المحفظة عليك كثير من الوقت، في تحصيل كل المبالغ التي في السوق بدون إضاعة الوقت.

ماهي أفضل محفظة إلكترونية؟

كما أشرنا في السابق بوجود كثير من المحافظ الإلكترونية، التابعة لشركات الإتصالات والبنوك ولكن دائما مايوجد الافضل، ويعتبر محفظة البنك الأهلى من أفضل المحافظ الإلكترونية في مصر، لإنها تتيح سحب وشحن المحفظة عن طريق الفيزا من ماكينات “atm”، ولا تجبر الشخص بأن يتوجة إلى تاجر لديه محفظة ليقوم بالتحويل له أو شحن حسابة، وهذه برسوم تحويل فهى تجعل صاحب المحفظة متحكم بالكامل فى محفظتة بدون رسوم تحويل.

طريقة فتح محفظة البنك الأهلي:

إصدار فيزا بري بيد البنك الأهلي وهي بدون رسوم “مجانية” بصورة البطاقة ويتم تفعيلها. الدخول على موقع البنك الأهلي وإختيار فتح محفظة الاهلى فون كاش. كتابة الرقم القومي ورقم هاتفك. الإنتظار من يومين إإلى ثلاث أيام . سوف يتم إرسال رسالة لك بأكواد تفعيل الخدمة.

أمور يجب معرفتها قبل إتخاذ قرار فتح محفظة إلكترونية: