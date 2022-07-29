لماذا لا يوجد “آيفون 9” أو “ويندوز 9″؟

أطلقت آبل ومايكروسوفت مؤخرًا العديد من المنتجات الجديدة. لكن لماذا تخطت آيفون 9 وويندوز 9 ما هو السبب وراء هذا يا ترى؟

قد يتساءل الجميع لماذا ليس لدينا آيفون 9 أو ويندوز 9؟ حسنًا، هناك سبب محدد في هذه المقالة سنقوم بذكر هذا السبب لنكشف لكم ما لا تعلموه عن سبب تخطي الشركتين للرقم 9.

لماذا لم يتم تصنيع آيفون 9؟

لنتحدث عن شركة إبل أولاً. قررت الشركة إطلاق آيفون X في الذكرى العاشرة للآيفون في عام 2017.

كان هذا العام الذي احتفلت فيه شركة آبل بالذكرى العاشرة لتأسيسها بإطلاق طرازها “X”. ربما كان من المربك أن يتم إطلاق آيفون 9 في الذكرى العاشرة للشركة.

بعد كل ما قيل، كان بإمكان آبل العودة بسهولة في العام المقبل وإصدار آيفون 9 كخليفة لجهاز آيفون 8. لكن الشركة لم تفعل ذلك. بدلاً من ذلك، أصدرت آبل آيفون XR كنموذج رائد منخفض التكلفة (بعد آيفون 8) وآيفون XS باعتباره الهاتف الرائد المتطور.

وبهذا المعنى، فإن الجيل الثاني من آيفون SE (الذي تم إطلاقه في أبريل 2020) والذي جاء بعد أن قامت آبل بإلغاء آيفون 8 مباشرة، يمكن اعتباره “أيفون 9” من حيث الروح. احتفظت آبل بعامل شكل الآيفون 8، بما في ذلك زر الصفحة الرئيسية القديم مع بصمة الأصابع.

أرادت الشركة أيضًا الإشارة إلى البداية الجديدة في تصميم منتجاتها القادمة.

ليس هذا فقط هو السبب، بل يعتبر الرقم 9 سيئ الحظ في العديد من الثقافات، تمامًا مثل الرقم 13. للعدد معاني سلبية في اللغات الآسيوية، وقد يكون الرقم السيئ كالعنة في الثقافات الصينية واليابانية.

لماذا لم تنتج مايكروسوفت ويندوز 9؟

عندما تم إطلاق ويندوز 10 لأول مرة، ظهرت نظريات متعددة تهدف إلى شرح الأساس المنطقي وراء قرار مايكروسوفت بتخطي الرقم 9.

عندما يتعلق الأمر حول مايكروسوفت، تخطت الشركة مباشرة من الإصدار 8.1 إلى 10. تعرضت نسخة ويندوز 8 من مايكروسوفت لانتقادات شديدة، وأرادت الشركة إلى أن يرمز نظامها الجديد إلى التغيير.

لقد أرادت الشركة الإشارة إلى أن إصدار الويندوز القادم سيكون نقلة نوعية في أنظمة الوندوز من حيث تفادي الأخطاء وإضافة المميزات.

في الماضي، كان هناك أيضًا ويندوز 95 و 98. قد يتسبب ويندوز 9 المشابه في حدوث ارتباك وتداخل في التعليمات البرمجية.