لماذا فرضت روسيا غرامات مالية على واتساب وسناب شات

قامت إحدى المحاكم الروسية بفرض غرامة مالية على الشركتين التابعتين لشركة ميتا بلاتفورمس Meta platforms Inc الأمريكية وهما شركة سناب شات snapchat وشركة الواتساب WhatsApp، والسبب في ذلك يرجع إلى مزاعم روسيا بأن كلا من شركة سناب شات وشركة واتساب ترفضان تخزين بيانات المستخدمين الروس محليًا داخل روسيا.

روسيا تفرض غرامة على الواتساب وسناب شات

قامت المحكمة الروسية بفرض غرامة مالية قدرها 301.255 دولارًا على شركة واتس اب، بينما قامت بفرض غرامة مالية تصل إلى 16.690 دولارًا على شركة سناب شات لتصبح هذه الغرامة في تاريخ الواتس اب هي الغرامة الثانية والتي تفرضها روسيا عليها.

كيف اعرف رمز مصادقة سناب شات

وكما يتساءل العديد من مستخدمي تطبيق سناب شات عن كيف اعرف ان الشخص يكلم في السناب فإنهم أيضًا يتساءلون حول كيفية معرفة رمز مصادقة السناب والذي يتم من خلال عدة خطوات كالتالي:-

الولوج إلى الحساب الخاص بك.

ستصلك رسالة تضم رمز الدخول الخاص بك.

قم بوضع الرمز ثم النقر على كلمة OK.

وبذلك تكون قد قمت عبر هذه الخطوات البسيطة بتفعيل خاصية المصادقة الثنائية.

رغم ما تواجهه شركة سناب شات من مشاكل قانونية وعقوبات إلا أن التطبيق يظل البرنامج رقم واحد من حيث المراسلة الفورية، حيث تروج الشركة لنفسها على أنها شركة تطور تقنيات إستنادًا إلى الكاميرا، ويمكن الإعتماد عليه كتطبيق للتراسل الفوري مع إتاحته لميزة إجراء مكالمة سناب وفيديو مباشرة إلى جانب الدردشة النصية.