لماذا تحملك جوجل Google مسئولية النقرات الزائفة وكيف تحمي حساب ادسنس Google Ads من التعطيل المؤقت؟

للأسف، هناك العديد من المستخدمين يتعرضون للتعطيل المؤقت لحسابات ادسنس، من قبل شركة جوجل، والتي تحمل المستخدم المسئولية الكاملة لعدد الزيارات غير الصالحة، والتي تعرفها بأنها نقرات زائفة.. ولكن ما الحل؟

لماذا تحملك جوجل مسئولية الزيارات غير الصالحة؟

تشترط جوجل لاعتماد الزيارات لحسابك الخاص على جوجل ادسنس، أن تكون الزيارات شرعية، وناتجة عن اهتمام حقيقي من المستخدم، ويتم حظر التلاعب بعدد الزيارات على الإعلانات.

وبالطبع، في حال تسجيل جوجل ارتفاع مستويات الزيارات بشكل غير طبيعي، والكشف عن زيارات غير صالحة على حسابك، سيتم تعليق الحساب بشكل مؤقت أو إيقافه.

وفي الشروط المعتمدة لجوجل، يتم حظر استخدام أي آلية لزيادة عدد النقرات الزائفة على الإعلانات، لأن ذلك سيؤدي إلى تحديد إمكانية ظهور الإعلانات على موضوعاتك.

ويبقى السؤال الأهم، إذا لم تكن أنت من يحاول زيادة النقرات على الإعلانات الخاصة بمنشورك، فمن يفعل؟

كيف تحصد الزيارات غير الصالحة؟

هناك البعض يتعمد بشكل ما النقر على الإعلانات الخاصة بموقعه، وهذا خطأ شائع ولكن الحقيقة هي ليست الوسيلة الوحيدة لحصولك على نقرات زائفة، فمن الممكن أن يفعل هذا الأمر شخص آخر لا علاقة لصاحب الموقع به.

يمكن أن يلاحظ جوجل زيادة عدد الزيارات غير الصالحة بدعوة الناشرين للزائرين من أجل النقر على الإعلانات بكلمات مثل “انقر هنا”، أو “ادعمنا”.

هناك بعض المواقع تستخدم النقر التلقائي عن طريق استخدام برامج مخادعة، وفي جميع الأحوال تحمل جوجل المسئولية كاملة لصاحب الحساب وأصحاب المواقع، حيث تستخدم خوارزميات متطورة للكشف عن تلك الأساليب.

نصائح لتحمي حسابك أو موقعك

لكي تستطيع حماية حسابك أو موقعك من التعطيل المؤقت أو الإيقاف، عليك قراءة سياسات جوجل ادسنس Google Ads (دليل المبتدئين)، وسياسات البرنامج العامة، وأحكام وشروط البرنامج.

من الواجب أيضًا زيارة مركز موارد جودة زيارات الإعلانات، والإطلاع على الملاحظات التي تساعدك على منع الزيارات غير الصالحة والنقرات الزائفة.

حاول القراءة حول طرق معرفة طبيعة زيارات موقعك، وهوية زوارك عن طريق الموقع الجغرافي على سبيل المثال. وتجنب الدخول في شراكات مع جهات غير موثوقة.

لا تنقر على إعلاناتك أبدًا، حتى وإن كنت مهتمًا حقًا بطيعة الإعلان الموجود على موقعك، وأعلم دائمًا أنه يمكن أن تتولى جهة خارجية مهمة تخريب حسابك بالضغط على إعلاناتك.