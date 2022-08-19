للمرة الأولى آيفون بمعالج A16 المتطور .. تفاصيل مؤتمر أبل السنوي والأجهزة الجديدة 2022 – 2023

أوضحت التقارير الحديثة بعض التسريبات التي تختص بشركة أبل وتفاصيل المؤتمر السنوي لشركة أبل، والذي من المتوقع أن يكون في اليوم السابع من سبتمبر المقبل، وقد أشار التقرير التابع لوكالة بلومبرج إلى تسريبات تتنبأ بأن يكون مؤتمر أبل السنوي مع مطلع الشهر الجديد، حيث يشهد المؤتمر إطلاق لإصدار آيفون الجديد هاتف iPhone 14 الأحدث، كما من المقرر وفق التسريبات أن يتم الكشف عن الجيل الجديد لساعة أبل الذكية Series 8، كما أن الموعد المتوقع للكشف عن الساعة لم تقوم أبل بتأكيده أو نفيه حتى الآن، فيما يلي المزيد من التفاصيل.

للمرة الأولى آيفون بمعالج A16 المتطور

من المتوقع خلال مؤتمر أبل السنوي المقرر إطلاقه في سبتمبر المقبل أن يتم تقديم إصدار هاتف آيفون الأحدث “آيفون 14” والذي يشتمل على كم كبير من الترقيات بالمقارنة بالإصدار التي سوف يتم الكشف عنها خلال المؤتمر.

ومن المقرر أن تطرح أبل إصدارات من هواتفها الغنية عن التعريف آيفون بمعالج A16 المتطور.

كما من المتوقع حسب تنبؤات الخبراء، فإن أجهزة أبل آيباد تغيب عن مؤتمر أبل السنوي لهذا العام والمقرر إطلاقه في سبتمبر 2022، وهو ما يشكّل صدمة لعشاق الآيباد، إلا أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن أجهزة آيباد رسميًا مع شهر أكتوبر 2022، والتي من المتوقع أن تضم كل آيباد برو، وآيباد تراديشنال الجديد.

تحرص أبل على تقديم الإصدارات الجديدة لها مدعومة برقائق M2 المتطورة، وهي نفسها ذات الرقائق التي قامت أبل بتقديمها مع أجهزة ماك مسبقًا.

إصدارات آيباد من أبل