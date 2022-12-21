للربح من الانترنت.. 5 أدوات مجانية لتصميم الجرافيك وإنشاء محتوى وتأسيس مواقع إلكترونية

انتشر استخدام أدوات التواصل الاجتماعي ليس فقط للتواصل مع أفراد من مختلف أنحاء العالم، بل من أجل العمل والتعليم وغيره من الأغراض الأخرى، حيث تم تصميم العديد من الأدوات التي تساعد في تحقيق أرباح لا حصر لها من الإنترنت سواء في البرمجة، الكتابة، الترجمة، الجرافيك، تصميم المواقع، وغيرها من الأعمال الأخرى التي تتطلب وجود أدوات صالحة لكل مهمة من هذه المهام، ولكن هناك بعض الأفراد التي لا تستطيع التفرقة بين أفضل هذه البرامج وهذا هو موضوعنا اليوم.

أدوات مجانية للربح من الإنترنت

لم يعد العمل يقتصر على أسواق العمل الواقعية فحسب، بل ظهرت أيضا مواقع افتراضية للعمل والربح من الإنترنت، وها هي الأدوات التي تساعدك في ذلك:

Canva

يعتبر هذا البرنامج من البرامج المناسبة لأعمال الجرافيك باعتباره أداة مجانية يمكنها إنشاء محتوى نص تصويري حتى وإن كنت لا تمتلك الخبرة في ذلك، كما أن قوالب البرنامج سهلة الاستخدام، كما يمكن حفظ الملفات باستخدام تنسيقات مختلفة ومشاركتها مع الأصدقاء.

Google Trends

يعتبر برنامج Google Trends من البرامج الممتازة التي تمكنك من متابعة كافة الأخبار العالمية وأهم عمليات البحث المنتشرة في أنحاء مختلفة حتى تتمكن من مواكبة العالم.

WiX

يعد WiX من الأدوات الهامة في إنشاء المواقع الإلكترونية نظرا لاحتوائه على أكثر من 900 قالب تم تصميمه بشكل استراتيجي، بالإضافة إلى تحسين محركات البحث وبالتالي سهولة ظهورها عند البحث.

UNSPLASH

من ضمن الأدوات المجانية التي يمكن استخدامها في إنشاء محتوى على الإنترنت أداة UNSPLASH التي تحتوي على مجموعة هائلة من الصور التي تغطي الأحداث المحيطة بنا.

Copy.AI

هو أداة مجانية تقدم حلول مختلفة للكتابة الفورية للنسخ المتواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية.