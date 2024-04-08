للباحثين عن الأفضل.. تم الكشف عن هاتف vivo X100s Pro فماذا سيقدم من ميزات؟

تستعد سلسلة vivo X100، المعروفة بتصميمها الأنيق ومواصفاتها التقنية المتطورة، للتوسع بإضافة طرازات جديدة، ومع انضمام X100 Pro و X100s Pro إلى العائلة، ستشتعل المنافسة في سوق الهواتف الرائدة، حيث تمت مؤخرًا رؤية هاتف vivo X100s Pro على منصة Google Play Console، وقد تم الكشف عن بعض من ميزات تصميمه الرئيسية.

وفقًا لقائمة Google Play Console، سيعمل هاتف vivo X100s Pro الذي يحمل الرقم التسلسلي PD2324 بمعالج Dimensity 9300، وهذا هو نفس المعالج الموجود في هاتف X100 Pro، ومع ذلك، كشفت تسريبات سابقة عن أن النواة أسرع، مما يوحي بأن الجهاز قد يتوفر مع معالج Dimensity 9300 Plus.

كما أظهرت منصة Google Play Console أن هاتف vivo X100s Pro سيكون مزودًا بوحدة معالجة رسومات Mali G720، وسيعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 14 مباشرة، وسيأتي بذاكرة RAM بسعة 16 جيجابايت، وبحسب ما ورد ستبلغ دقة الشاشة1260 × 2800 بكسل.

من الممكن القول أنه سيُشبه تصميم سلسلة X100، حيث سيكون هناك ثلاثة مستشعرات في الخلف وشعار يبرز التعاون مع Zeiss، وتُظهر الصور المُسربة الجهاز باللون الأزرق الفاتح، ولكن من المتوقع أن يتوفر بثلاثة خيارات للألوان.

هذا ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن تاريخ الإطلاق، ومع ذلك، أشارت تقارير إلى أنه يمكن الإعلان عن سلسلة vivo X100s في الهند خلال شهر أبريل إلى جانب هاتفي X Fold 4 و Pad 3. ومن المتوقع تقديم هاتف X100 Ultra في وقت لاحق.

ويأتي هاتف X100 Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K، يحصل الهاتف، الذي يعمل بمعالج Dimensity 9300 من إنتاج MediaTek، على طاقته من بطارية بسعة 5400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.