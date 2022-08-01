لفترة محدودة.. تطبيقات مهمة ومدفوعة معروضة للتحميل مجانًا الآن على جوجل بلاي

يقوم المطورين على متجر Google Play كل حين وآخر بعرض التطبيقات الخاصة بهم بشكل مجاني، وذلك تشجيعًا للمستخدمين على تحميل تلك التطبيقات، لكن لسوء الحظ تكون تلك العروض لفترة محدودة وغالبًا تقدر بأسبوع واحد فقط، لذا من خلال الفقرات التالية نوضح لكم قائمة بالتطبيقات المهمة والمدفوعة المعروضة للتحميل مجانًا الآن على متجر جوجل بلاي ولفترة محدودة.

بداية، يرفض بعض المستخدمين فكرة شراء التطبيقات والألعاب معتقدين بعدم أهمية الحصول على تلك التطبيقات، لكن لسوء الحظ ومع ارتفاع تكاليف إنتاج وبرمجة تلك التطبيقات، كان من العدل أن يحصل المطور على بعض المال حتى يغطي قدرًا من تكاليف الإنتاج البرمجي، ولكي يحقق المطور النجاح المطلوب بعد إطلاق التطبيق على المتاجر الإلكترونية يقوم بعرض التطبيق بشكل مجاني لفترة محدودة، عمومًا، إليكم قائمة بأهم التطبيقات المجانية في الوقت الراهن.

5 تطبيقات مجانية لفترة محدودة على جوجل بلاي الآن

تطبيق Photo Wear Classic، أحد أهم التطبيقات التي توفر لمستخدمي الساعات الذكية ثيمات وخلفيات مميزة، حيث يوفر لمستخدميه خاصية التعبير عن أنفسهم من خلال إضافة تخصيص وطابع شخصي مميز على شاشات ساعتهم الذكية يومياً، كما يحتوي على مكتبة ضخمة تضم خلفيات وثيمات مجانية للاختيار من بينها بشكل مجاني، مما يمكّنك من تحويل شاشة ساعتك الذكية إلى معرض للوحات الفنية الأخاذة.

تطبيق Ador Health، هذا التطبيق يعتبر مجلة متنقلة تساعدك على الحفاظ على صحتك الجسدية، حيث يساعد المستخدم في تسجيل ضغط الدم بشكل يدوي وقراءته وعرضه على الرسم البياني على شاشة الهاتف، كما يضم التطبيق تقنيات تساعد في مراقبة مؤشر كتلة الجسم الخاص بك ومراقبة ضغط الدم، كما يضم التطبيق خانة لتسجيل بعض الملاحظات الصحية الخاصة بك خلال فترات متفاوتة.

تطبيق VN Video Editor، من التطبيقات التي تضم مجموعة من قوالب تحرير الفيديو الرائعة، حيث يضم التطبيق عدد كبير من القوالب عالية الجودة والمميزة، تمكن المستخدم من تصميم فيديو احترافي بنقرة واحدة فقط، كما يمكن تحويل اللقطات الخام إلى فيديو مصقول في أي وقت من الأوقات مع هذا التطبيق، علاوة على أن هذا التطبيق يدعم تأثيرات ذكاء اصطناعي مماثلة للتقنيات الموجودة في برامج Adobe، كما يدعم المؤثرات البصرية والانتقالات، وذلك عن طريق إضافة تأثيرات عصرية.

تطبيق ShareMe، يعتبر من أفضل التطبيقات المدفوعة التي توفر للمستخدم سرعة عالية في نقل الملفات والبيانات من هاتف إلى هاتف أخر، ليس هذا فحسب، بل يدعم التطبيق بروتوكولات أمنية تعمل على تغطية أمنية قوية وذلك لحماية الملفات المنقولة من هاتف لآخر من الاختراق.

تطبيق Meitu – Photo، يوفر هذا التطبيق طفرة جديدة في عالم التصوير بكاميرا الهاتف، حيث يقدم التطبيق للمستخدم مجموعة من المؤثرات الاحترافية بأنماط مختلفة وجديدة، كما يقدم التطبيق الدعم الكامل لأوضاع التركيز وتأثيرات الألوان وتوازن اللون الأبيض، علاوة على أن التطبيق يدعم تقنية الـ HDR.