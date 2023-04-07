“لفئة الشباب” رسميًا إطلاق هاتف Infinix Hot 30 في الخارج بسعر منافس ومواصفات جبارة.. تعرف عليها

أطلقت شركة انفينكس سلسلة هواتفها الجديدة Infinix Hot 30 في الأسواق العالمية، وتضمنت السلسلة نسختين هما Hot 30 و Hot 30i يأتي كل منهم بمواصفات متطورة أهمهم الشاشة كبيرة الحجم والتصميم الجذاب وبطارية عملاقة بسعة 5000 ملي أمبير لشحن الهاتف في دقائق معدودة.

مواصفات هاتف hot30

الأبعاد ومواد التصنيع أبعاد الهاتف: 168.7×76.6×8.4 مم.

وزن الجهاز: 196 جرام.

خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك. شاشة الهاتف نوع الشاشة: IPS LCD.

حجم الشاشة: 6.56 بوصة.

الدقة: 1080×2460 بيكسل.

الجودة HD+ وكثافة بيكسلات 396 بيكسل لكل بوصة.

السطوع يصل الى 600 شمعة.

معدل التحديث 90 هيرتز. مساحة التخزين الذاكرة الداخلية: 256 جيجا بايت.

نوع الذاكرة: UFS 2.2.

الرامات: 8 جيجا بايت رام. دقة الكاميرات دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps.

يحتوي على زوج من الكاميرات الخلفية تدعم فلاش LED مزدوج وتصوير الفيديوهات بجودة عالية 1080p@30fps. المعالج نوع المعالج: ميدياتك Helio G88 ثماني النواة.

معالج الرسوميات: Mali-G57 MP1. البطارية سعة البطارية 5000 ملي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

نوع البطارية ليثيوم بوليمر.

مميزات هاتف Infinix Hot 30

يتوفر هاتف انفينكس هوت 30 بمميزات متنوعة مثل:

السماعات الخارجية من نوع ستيريو للحصول على جودة صوت عالية.

يدعم ميزة فتح الهاتف عن طريق خاصية Faceunlock.

يتوفر بعدة خيارات من الألوان وهي الأبيض والأخضر والأسود.

يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

البطارية فائقة السعة وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

يعمل الجهاز بواجهة انفينكس XOS 12.6 المبنية على نظام التشغيل Android 13.

ذاكرة التخزين قابلة للتوسيع من خلال إضافة كارت ميموري.

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سعر هاتف Infinix Hot 30