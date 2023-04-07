“لفئة الشباب” رسميًا إطلاق هاتف Infinix Hot 30 في الخارج بسعر منافس ومواصفات جبارة.. تعرف عليها
أطلقت شركة انفينكس سلسلة هواتفها الجديدة Infinix Hot 30 في الأسواق العالمية، وتضمنت السلسلة نسختين هما Hot 30 و Hot 30i يأتي كل منهم بمواصفات متطورة أهمهم الشاشة كبيرة الحجم والتصميم الجذاب وبطارية عملاقة بسعة 5000 ملي أمبير لشحن الهاتف في دقائق معدودة.
مواصفات هاتف hot30
|الأبعاد ومواد التصنيع
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|شاشة الهاتف
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|مساحة التخزين
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|دقة الكاميرات
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|المعالج
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مميزات هاتف Infinix Hot 30
يتوفر هاتف انفينكس هوت 30 بمميزات متنوعة مثل:
- السماعات الخارجية من نوع ستيريو للحصول على جودة صوت عالية.
- يدعم ميزة فتح الهاتف عن طريق خاصية Faceunlock.
- يتوفر بعدة خيارات من الألوان وهي الأبيض والأخضر والأسود.
- يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي.
- البطارية فائقة السعة وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.
- يعمل الجهاز بواجهة انفينكس XOS 12.6 المبنية على نظام التشغيل Android 13.
- ذاكرة التخزين قابلة للتوسيع من خلال إضافة كارت ميموري.
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سعر هاتف Infinix Hot 30
- السعر العالمي للهاتف هو 290 دولار أمريكي.
- سعر هاتف hot30 في السعودية قد يصل إلى 679 ريال سعودي.