لعشاق “الفخامة والتصوير” هاتف Xiaomi 12 Ultra القادم يخطف أنظار الجميع بمواصفاته المذهلة

كشفت شركة شاومي العملاقة الصنية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن أحدث هواتفها المنتظرة للعام الجاري، هاتف Xiaomi 12 Ultra الذي يأتي بمواصفات رهيبة مع إمكانيات قوية، وتعمل شاومي دائما علي التطوير والتقدم في دقة تصنيع وتصميم هواتفها، وبالأخص هواتفها الرائدة، التي تأتي مظهر خارجي فخم مع إطارات معدنية تشير للجمال والرقي، ومن أعجابنا بالهاتف سوف نعرض لكم في هذا المقال عن أبرز وأفضل مزايا هاتف Xiaomi 12 Ultra النرتقب.

مواصفات هاتف Xiaomi 12 Ultra المميز

كما أوضحت التسريبات المؤكدة بأن هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra سوف يأتي بمجموعة من المزايا الخيالية التي تلفت الانتباه وتجذب محبين الهواتف الذكية الرائدة إليه، حيث يحمل شاشة أكثر من رائعة تعمل بدقة وضوح عليه الجودة، وتأتي بحجم عملاق 6.81 بوصة تستحوذ علي الهاتف بالكامل، وتأتي مصنوعة من نوع AMOLED وتعمل بدقة 1440×3200 بكسل وتعمل بعدة تقنيات مبتكرة وبدقة تحديث 120 هيرتز، مما يجعلها تعطي المستخدمين أفضل تجربة مشاهدة فيديوهات ومحتويات بجودة عالية.

عتاد هاتف Xiaomi 12 Ultra :

يأتي هاتف Xiaomi 12 Ultra بتصميم جميل وأنيق مصنوع من الزجاج المقاوم للخدوش والصدمات، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار، ويعمل الهاتف بمعالج فائق السرعة من Snapdragon 8 Plus Gen 1 المعالج الأقوى حاليا علي ساحة الهواتف الذكية للعام الحالي، ويضم معالج رسومي من من نوع Adreno 730، الذي يعطي القدرة علي تشغيل الألعاب الثقيلة بأعلي جودة.

المساحة والرامات:

من المتوقع بأن يأتي هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra بنسختين من مساحة التخزين العشوائية 8 أو 12 جيجا رام، من نسختين من المساحة الداخلية 256 أو 512 جيجابيت ولا يدعم تركيب منفذ ذاكرة خارجية.

مواصفات كاميرات هاتف Xiaomi 12 Ultra الخرافية

أبدعت شركة شاومي في تصميم كاميرا هاتفها الأقوم لهذا العام Xiaomi 12 Ultra الذي يضم ثلاث كاميرات خلفية تعطي جودة صور أكثر من رائعة، وعلي حسب الشائعات الرائجة سوف تأتي الكاميرا مخصصة لعشاق التصوير، وتأتي الكاميرات بدقة:

الأولي تأتي بدقة 50 بيكسل وهي الأساسية والمخصصة للتثبيت التلقائي. والثانية تأتي بجودة 48 بيكسل وهي مخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة. والثالثة بدقة 48 بيكسل وهي المخصصة للقريب البصري.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل مع فتحة عدسة واسعة، ويتراوح سعر هاتف Xiaomi 12 Ultra ما يقارب 915 دولار أمريكي أي ما يعادل 14 ألف جنية مصري، أو ما يقارب 3400 ريال سعودي.

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