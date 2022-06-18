“لعشاق الجمال” هاتف Oppo Reno 7 بتصميم مثالي و إمكانيات جبارة

كشفت شركة أوبو رائدة صناعة الهواتف الصنية عن هاتفها المثالي Oppo Reno 7 الذي يحذو بشعبية كبيرة حين إطلاقه، وقد أبدعت أوبو في تصميم الهاتف الذي يأتي مصنوع من البلاستيك اللامع مع إطارات معدنية قوية، مما يعطي الهاتف مظهر جميل وأنيق، وجاء الهاتف بمزايا جديدة ومبتكرة، و مما لا شك فيه، سلسة الرينو من أوبو تستحوذ علي شعبية كبيرة في جميع دول العالم، ومن خلال أعجبانا بالهاتف سوف نستعرض لكم في هذا المقال عن أهم مزايا هاتف Oppo Reno 7 الجديد.

مواصفات هاتف Oppo Reno 7 الجديد

يأتي هاتف Oppo Reno 7 حاملا شاشة كبيرة بمقاس 6.43 بوصة من نوع AMOLED، وتعمل بدقة الـ 1080×2400 بكسل وبمعدل تحديث 90 هيرتز، والشاشة تعطي جودة مرتفعة عند إشاعة ضوء النهار.

العتاد الدخلي للهاتف:

يأتي هاتف Oppo Reno 7 بمعالج قوي من نوع Snapdragon 680 ثماني النواة، مصاحبا لمعالج رسوميات من نوع Adreno 610، والمعالجات تعطي الهاتف أداء قوي عند تشغيل الألعاب الثقيلة، كما يأتي الهاتف بمساحة تخزين عشوائية 8 جيجا رام مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجابيت ويوجد منفذ تركيب بطاقة خارجية.

مواصفات الكاميرات لهاتف Oppo Reno 7

أبدعت شركة أوبو في تصميم كاميرات هاتف المميز Oppo Reno 7 الذي يحمل ثلاث كاميرات خرافية وتعمل بجودة عالية.

الكاميرا الأولي تأتي بدقة 64 ميجابيكسل وهي المخصصة للتثبيت البصري.

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجابيكسل وهي المخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة.

الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجابيسكل وهي المخصصة لعمل العزل.

والهاتف يحمل كاميرا أمامية عالية الجودة تعمل بدقه 32 ميجابيكسل وتعطي صور سلفي أكثر من رائعة، كما يعمل الهاتف ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير وتعمل بتقنية الشحن السريع.

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