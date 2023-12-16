لعشاق الألعاب.. الإعلان رسمياً عن إصدار محدود من هاتف Infinix Hot 40 Pro Free Fire بإمكانات رائعة

كشفت شركة إنفينيكس Infinix الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية في العالم، عن إصدار محدود من هاتف Infinix Hot 40 Pro Free Fire، وهو مخصص للألعاب، وذلك من خلال التعاون مع شركة تطوير الألعاب الشهيرة Garena ومقرها الحالي سنغافورة، وسط حالة من الترقب الكبير من العديد من المستخدمين وعشاق الألعاب من أجل تجربة الهاتف الجديد المميز.

خلفية هاتفInfinix Hot 40 Pro Free Fire - مصدر الصورة: صدى البلد

مواصفات هاتف الألعاب Infinix Hot 40 Pro Free Fire

أشار موقع “gsmarena” التقني الشهير، أن إصدار انفينيكس المحدد سوف يتميز بشاشة كبيرة رائعة مع عدد من الإمكانيات العالية من أجل توفير تجربة مميزة للمستخدمين.

الشاشة

يحتوي هاتف Infinix Hot 40 Pro Free Fire على شاشة كبيرة، وهى من نوع IPS LCD، حيث يبلغ قياسها 6.78 بوصة، مع بجودة عرض Full HD+، كما تبلغ دقة الشاشة نحو 1080× 2460 بكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

الكاميرا

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، محاطة بشريط حالة Magic Ring يعرض الإشعارات ومعلومات النظام. أما الكاميرا الخلفية، فتأتي بثلاث عدسات:

الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

عدسة عمق VGA مع فلاش LED.

المعالج والذاكرة

يعمل هاتف انفينيكس الجديد بوساطة معالج قوي من نوع Helio G99 وهو ثماني النواة، حيث تم تطويره من قبل شركة ميدياتك التايوانية بدقة تصنيع 6 نانومترن حيث يقترن بذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا بايت:

بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128و 256 ججيا بايت.

قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

واجهة المستخدم ونظام التشغيل

واجهة المستخدم XOS 13.5.

نظام التشغيل Android 13.

البطارية

يحتوي هاتفInfinix Hot 40 Pro Free Fire على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث أنها تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، ويتم عملية الشحن من خلال منفذ من نوع USB-C.

ألوان هاتف إنفينيكس

يتوفر الهاتف الجديد المخصص للألعاب باللون الذهبي فقط، حيث يشمل صندوق الهاتف على شاحن بقدة 33 وات، مع وجود كابل من نوع USB-A إلى C وحافظة سيليكون سوداءن مع وجود مبرد أسود يحمل علامة اللعبة الشهيرة Free Fire مع إضاءة RGB ، حيث يتم توصيله بالجزء الخلفي من الهاتف كما يتم توصيله بمنفذ USB-C.

تسعى دائماً شركة إنفينيكس إلى توفير العديد من الإصدارات المميزة رخيصة السعر للمستخدمين والعملاء، حيث نجحت الشرطة في توفير شعبية كبيرة لها من العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل، وتطرح العديد من هواتفها بأسعار مخفضة للغاية مقارنة بالإمكانيات التي توفرها في هواتفها.