لعبة Assassin’s Creed Nexus VR.. تجربة جديدة للسلسلة بالواقع الافتراضي

لعبة Assassin’s Creed من اكثر السلاسل المحبوبة والمنتظرة دائما من جانب محبيها وانتشر منذ سنوات عدة أخبار حول لعبة Assassin’s Creed بالواقع الافتراضي VR، ومنذ ذلك الحين كان الإنترنت مليئًا بالتوقعات حول كيفية تحويل التخفي والباركور الذي يتميز بهما عالم Assassin’s Creed إلى VR، وأيضا ماهو المكان والزمان المتوقع لحدوث القصة.

ومؤخرًا وبشكل رسمي خلال حدث Ubisoft Forward 2023 تم عرض مقطع دعائي للعبة بعنوان Assassin’s Creed Nexus VR، والتي ستصدر إلى Meta Quest و وستكون أول لعبة في السلسلة تمنح اللاعبين تجرِبة لعب من منظور الشخص الأول VR في عالم اساسن كريد.

معلومات عن لعبة Assassin’s Creed Nexus

في الحدث عرضت Ubisoft بعض مميزات Assassin’s Creed في الواقع الافتراضي، مثلا الاحتفاظ بأسلوب اللعب المعروف عن السلسلة وهو حركة التنقل والباركور والتخفي ولكن سيكون لأول مرة من منظور الشخص الأول، بالإضافة إلى وجود إعدادات لمساعدة اللاعبين الذين يعانون من خوف المرتفعات والتي تبدو مرعبة بعض الشيء في الواقع الافتراضي.

الشخصيات الموجودة باللعبة

ستتمكن من اللعب ببعض الشخصيات المشهورة الموجودة بالأجزاء السابقة مثل:

Ezio Auditore da Firenze : من أشهر أبطال السلسلة والتي كانت تدور قصته في عصر النهضة الإيطالي في لعبة Assassin’s Creed 2 وفروعها.

: من أشهر أبطال السلسلة والتي كانت تدور قصته في عصر النهضة الإيطالي في لعبة Assassin’s Creed 2 وفروعها. Connor Kenway : بطل لعبة Assassin’s Creed 3 والتي تدور قصتها حول أحداث الثورة الأمريكية.

: بطل لعبة Assassin’s Creed 3 والتي تدور قصتها حول أحداث الثورة الأمريكية. Kassandra: كان أحد شخصيات لعبة Assassin’s Creed Odyssey والتي كانت تدور قصتها في اليونان قديمًا.

تفاصيل أخرى في الحدث

لم يكن Assassin’s Creed Nexus الخبر الوحيد الذي تم عرضه خلال بث Ubisoft Forward بل أيضا تم الإعلان عن Assassin’s Creed: Codename Jade وهي لعبة عالم مفتوح سيتم إصدارها على الأجهزة المحمولة وستدور أحداثها في الصين القديمة، بالإضافة الى تحديد موعد لعبة Assassin’s Creed Mirage في 12 أكتوبر 2023.

موعد الإصدار

Assassin’s Creed Nexus لا يزال قيد التطوير وليس له تاريخ إصدار رسمي حتى الآن، ولكن من المرجح إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.