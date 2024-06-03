لعبة المحاكاة Platform 8 متوفرة الأن على الــ PC
أعلن فريق تطوير الألعاب Kotake Create اليوم عن إطلاق نسخة الحاسب الشخصي من لعبة المحاكاة Platform 8.
هذه اللعبة تكملة للعبة The Exit 8 الشهيرة، حيث يتعين على اللاعبين محاولة الهروب من قطار يسير بلا نهاية، والعثور على مخارج واضحة في هذه الرحلة اللانهائية.
تقدم Platform 8 تجربة مشوقة وجديدة لعشاق ألعاب المحاكاة على الحاسب الشخصي، وتضيف عناصر جديدة تعزز من تجربة اللعب الفريدة التي اشتهرت بها السلسلة.
الأسئلة الشائعة:
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ما هي لعبة Platform 8؟
- هي لعبة محاكاة تطورها Kotake Create، حيث يحاول اللاعبون الهروب من قطار لا يتوقف في رحلة أبدية.
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ما هي الأجهزة المدعومة؟
- على الحاسب الشخصي (PC).
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ما هي التحديات الرئيسية في اللعبة؟
- التحدي الرئيسي هو محاولة الهروب من القطار الذي لا يتوقف، والعثور على مخرج في رحلة تبدو بلا نهاية.