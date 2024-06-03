أعلن فريق تطوير الألعاب Kotake Create اليوم عن إطلاق نسخة الحاسب الشخصي من لعبة المحاكاة Platform 8.

لعبة المحاكاة Platform 8 متوفرة الأن على الــ PC

هذه اللعبة تكملة للعبة The Exit 8 الشهيرة، حيث يتعين على اللاعبين محاولة الهروب من قطار يسير بلا نهاية، والعثور على مخارج واضحة في هذه الرحلة اللانهائية.

تقدم Platform 8 تجربة مشوقة وجديدة لعشاق ألعاب المحاكاة على الحاسب الشخصي، وتضيف عناصر جديدة تعزز من تجربة اللعب الفريدة التي اشتهرت بها السلسلة.

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