لطلب وظيفة بشكل احترافي.. “لينكد إن” يستعين بالذكاء الاصطناعى لمساعدة المستخدمين

تجري “لينكد إن” حاليًا اختبارًا على ميزة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة مستخدميها على صياغة طلبات عمل مثالية وزيادة فرص حصولهم على الوظائف المرغوبة، وتتيح هذه الميزة أيضًا تقديم اقتراحات ونصائح لكتابة طلبات الوظائف وإرسالها إلى مديري التوظيف، وفقًا لوكالة IANS، تقدم هذه الميزة المساعدة للباحثين عن الوظائف في إنشاء رسائل غلاف مختصرة ومحددة، ويمكن لمشتركي LinkedIn Premium استخدام هذه الميزة بالفعل.

الذكاء الاصطناعي و “لينكد إن”

وفقًا لأورا ليفيت، التي تتولى منصب رئيس Core Growth + Premium في لينكد إن، تستخدم الميزة الجديدة الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء رسالة مسودة كملف شخصي يمكن استخدامه كإنطلاقة للتواصل مع مديري التوظيف.

ويعتمد الملف الشخصي الذي يتم إنشاؤه على معلومات من ملف الشخصي للمستخدم وملف تعريف مدير التوظيف والوصف الوظيفي وشركة الاهتمام.

ويجب على المستخدمين تخصيص تلك المسودة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتناسب أسلوبهم واحتياجاتهم، وعلى الرغم من أن “لينكد إن” ستساعد في إنشاء المسودة الأولى، إلا أنه من المهم بالنسبة للمستخدمين أن يستغرقوا بعض الوقت في مراجعة المسودة وتحريرها وتخصيصها لجعلها أكثر تناسبًا لإحتياجاتهم، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى مديري التوظيف.

كما أوضحت الشركة، إن الميزة الجديدة تهدف إلى تعزيز فرص الباحثين عن عمل في الحصول على فرص العمل المناسبة لمهاراتهم وخبراتهم.

وتعتبر هذه الميزة تطويرًا مهمًا في سعي “لينكد إن” إلى تحسين تجربة المستخدم وتوفير الأدوات اللازمة لجعل عملية البحث عن الوظائف أكثر سهولة وفاعلية.

ومن المتوقع أن تحظى هذه الميزة بشعبية كبيرة بين مستخدمي “لينكد إن”، وتساعد الكثيرين في العثور على وظائف مناسبة لمهاراتهم وخبراتهم.