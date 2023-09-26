لزيادة الأمان.. واتساب يختبر ميزة جديدة رائعة بشأن الدردشات

أشارت التقارير أن تطبيق واتساب يعمل علي إصدار ميزة جديدة منتظرة بشدة، لتأمين الدردشات الخاصة بالمستخدمين بطريقة آلية بدلاً من تفعيل الأمان بشكل يدوي للدردشات والرسائل، وتبعاً لتقرير صادر من موقع Android Police، فإن تطبيق واتساب يختبر تحديثاً جديداً يعمل علي إتمام عملية التحقق من التشفير، ولذلك لن يحتاج المستخدمون إلي القيام بتشفير الدردشات الخاصة بهم والرسائل بشكل يدوي.

شعار واتساب الأخضر

ميزة جديدة يطلقها تطبيق واتساب قريباً

وأهم ما يميز التحديث الجديد لتطبيق واتساب، فإن المستخدمون لن يحتاجو إلى استخدام رمز QR أو رمز الاستجابة السريعة للقيام بتشفير الدردشات الخاصة بهم، حيث سوف يقوم بها تطبيق واتاسب بالنيابة عنهم، وغلق الدردشات بحيث يصعب على أي شخص فك التشفير الخاص بها.

أشارت تقارير أن تطبيق واتساب يعمل علي ميزة إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدمين في المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو التي تتم على التطبيق، والتي ستكون أهم ميزة للخصوصية في التطبيق على الإطلاق.

وتبعاً لتقارير من قبل موقع WABetaInfo المتخصص في رصد ميزات واتساب فإن الإصدار التجريبي 2.23.19.15 من تطبيق واتساب المتوفر على متجر Play يشير إلي أن التطبيق سوف يلغي الحاجة إلى المشاركة البشرية في عملية التحقق.

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وتعتبر ميزة إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدمين في الوقت الحالي ضمن مرحلة الاختبار والتجريب ومن الممكن أن تصبح متاحة علي نطاق واسع في المستقبل القريب، والتي يمكن الوصول إليها من خلال قائمة الإعدادات.