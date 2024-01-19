مزايا جديد رائعة أصبحت متاحة في تطبيق واتساب بعد التحديثات المستمرة التي أطلقتها المنصة خلال الفترة الأخيرة، فد لا تعرف عنها الكثير، إلا أن بعضها قد يوفر لك خصائص تبحث عنها دائمًا، لاسيما فيما يتعلق بوضع التخفي الفائق لمستخدمي هواتف الآيفون، الذي يتيح لهم إمكانية قراءة الرسائل المرسلة إليهم دون معرفة صاحب الرسالة أو المرسل بأنك اطلعت إليها، بالإضافة إلى مزايا أخرى رائعة تتعلق بالخصوصية ووسائل الأمان.

لحمايتك من التطفل.. كيف يُمكنك تفعيل "وضع التخفي الفائق" في واتساب؟

مزايا جديدة رائعة من واتساب

وعن أبرز المزايا الجديدة التي أصبحت متاحة الآن في تطبيق واتساب، فقد تم دعم القنوات بتحديثات مدهشة تتضمن الملاحظات الصوتية والمسؤولين المتعددين والمشاركة في الحالة واستطلاعات الرأي، من أجل توفير مميزات وطرق جديدة للمستخدمين للتعامل مع قنوات واتساب، بالإضافة إلى ميزة التحديثات الصوتية التي تُمكن مسؤولي القناة من إرسال ملاحظات صوتية للتواصل بشكل أكبر مع متابعيهم.

كما تم توفير ميزة استطلاعات الرأي التي تعمل بشكل مباشر على زيادة التفاعل، بحيث يمكن للقنوات إنشاء استطلاعات رأي داخل نفسها. تتيح لمسؤولي القناة الاستفادة مباشرة من آراء وتفضيلات جمهورهم، وبالتالي سيسمح واتساب للمستخدمين بصياغة أسئلة موجزة وتقديم خيارات متعددة للإجابة، وهو الأمر الذي يساعد المشاهدين السلبيين لتحولهم إلى مشاركين نشطين.

المشاركة في الحالة

تُعد ميزة المشاركة في الحالة من الميزات الرائعة التي أصبحت متاحة في WhatsApp من أجل سد الفجوة بين القنوات والاتصالات الشخصية من خلال المشاركة في الحالة، حيث يمكن للمستخدمين مشاركة التحديثات الرائعة بسلاسة من قنواتهم المفضلة بجانب الحالة الخاصة بهم، بالإضافة إلى ميزة المسؤولون المتعددون مع القدرة على استيعاب ما يصل إلى 16 مسؤولًا.

وضع التخفي الفائق

أما فيما يخص بـ “وضع التخفي الفائق” المتاح حاليًا في واتساب، فهي ميزة يمكن استخدامها لتجنب السماح لمرسل الرسالة بمعرفة أنك قد رأيت رسالته، وبالتالي عدم الإزعاج، وإطلاعك على رسالة لا تريد الاهتمام بها، ويتم تفعيلها من خلال الضغط باستمرار على الرسالة عندما تنبثق في شاشة آيفون المقفلة، وبالتالي ستتمكن من سحب معاينة للنص الكامل حتى تتمكن من قراءته دون الحاجة إلى فتح الرسالة في التطبيق.