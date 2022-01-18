تعرف على أجدد تحديثات الواتساب لتعزيز خصوصية وأمان التطبيق

هناك العديد من مستخدمي تطبيق الواتساب WhatsApp الذين كانوا يعانون من عدم خصوصية التطبيق ولذلك أصبح هناك الآلاف من المستخدمين الذين بدأوا بالبحث عن بديل لتطبيق الواتساب، ولذلك حرص جميع القائمين على تطبيق الواتساب على تحديث التطبيق وإضافة التقنيات التي تعزز من خصوصية الواتساب WhatsApp ومن أهم هذه التحديثات الجديدة التي تم اضافتها لتعزيز خصوصية وأمان الواتساب هي:

الحذف الذاتي لواتساب

تم إضافة تقنية جديدة للواتساب وهي الحذف الذاتي من خلال هذه الخاصية سيتم حذف جميع الرسائل و المحادثات التي تم إرسالها واستقبالها بشكل تلقائي بعد مرور 24 ساعة من المحادثة، هذه الخاصية متوفرة لجميع الانظمة الاندرويد والايفون، وطريقة تفعيل خاصية التدمير الذاتي هي:

أولاً قم بتحميل تطبيق الواتساب الجديد.

ثم قم بالدخول إلى التطبيق والنقر على ثلاث نقاط أعلى الشاشة.

قم بتحديد الإعدادات ثم اختيار الحساب.

سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالضغط على الخصوصية.

بعد ذلك قم باختيار مؤقت الرسائل التلقائي.

قم بتفعيل الخاصية.

هكذا سيتم حذف جميع المحادثات بشكل تلقائي، ولكن لن يتم حذف الرسائل السابقة قبل تفعيل الخاصية.

التحقق من الحساب بخطوتين

من أهم التحديثات التي تم إضافتها في تطبيق الواتساب هي خاصية تحقق الحساب بخطوتين من خلال هذه الخاصية يمكنك تعزز خصوصية وأمن التطبيق من التجسس و اختراق التطبيق، طريقة تفعيل الخاصية هي:

في البداية قم بالدخول إلى تطبيق الواتساب.

ثم النقر على الثلاث نقاط اعلى الشاشة.

قم بالضغط على الإعدادات، ثم الدخول إلى الخصوصية.

بعد ذلك قم بالنقر على التحقق بخطوتين ثم الضغط على تمكين.

سيطلب منك إدخال رمز PIN المكون من 6 ارقام.

لابد من تذكر هذا الرمز والاحتفاظ بها.

هكذا سيتم تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، الخاصية متاحة لجميع الانظمة الاندرويد والايفون.

خاصية قفل الواتساب

من خلال هذه الخاصية سيتم حماية حساب الواتساب من المتطفلين ولن يتمكن أحد الدخول إلى التطبيق غيرك بإدخال بصمة الوجه أو الإصبع، خطوات تفعيلها هي: