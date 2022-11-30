لتجنب النسيان وإرهاق العقل| واتساب WhatsApp يطلق ميزة ثورية جديدة للأندرويد والآيفون

كثيراً ما ينسى الإنسان، ومن أكثر الأشياء التي ربما تكون مزعجة للبعض، هي التوجه إلى السوق أو السوبر ماركت لشراء بعض الأشياء، إلا أنه يفاجأ بعد ذهابه إلى بيته بأنه قد نسى العديد من الأشياء الضرورية، ويأتي أوقات على الإنسان يضطر فيها إلى إرهاق عقله لتذكر أشياء هو في حاجة إليها.

ميزة واتساب الجديدة لمواجهة النسيان

ولكن وبعد التحديث الأخير الذي أجراه واتساب WhatsApp، فتستطيع أن تقول وداعاً للنسيان وإرهاق العقل، حيث يختبر واتس أب الآن ميزة Message Yourself، والتي تعني مراسلة نفسك، ومن خلالها يستطيع المستخدم تدوين الملاحظات وحفظ الروابط وأرقام الهواتف وغيرها من الأشياء التي يمكن للإنسان نسيانها.

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وأتاح واتساب ميزة مراسلة النفس لمستخدمي هواتف الأندرويد والآيفون، لحفظ الملاحظات والتذكيرات وقوائم التسوق لأنفسهم، ومن خلال هذه الميزة أيضاً يستطيع المستخدم حفظ كلمات المرور وغيرها، وإذا كان حساب المستخدم مرتبط بأكثر من جهاز، فإنه بمجرد تدوين ملاحظة ما على أي جهاز، سيجدها موجودة على جميع الأجهزة بمجرد فتح التطبيق.

ولاستخدام ميزة واتس أب الجديدة، فما عليك إلا أن تفتح التطبيق وتنشئ محادثة جديدة عن طريق الرمز الذي سيكون موجوداً أعلى شاشة الهاتف، وحينها سترى جهة الإتصال الخاصة بك لمراسلة نفسك أعلى قائمة جهات الإتصال الأخرى، ومنها تستطيع تدوين ما تريد.