لتجارب المغامرة.. HTC Desire 22 Pro هاتف تايواني جديد منافس قوي لهواتف الأندرويد بمواصفات فائقة ومناسب للفئة المتوسطة
أعلنت الشركة التايوانية إتش تي سي عن إطلاقها لهاتفها الجديد HTC Desire 22 Pro، في بريطانيا بشكل مبدئي، على أن يتم إطلاقه للأسواق العالمية في وقت لاحق، والهاتف مناسب للفئات المتوسطة ومحبي المغامرات، كما يدعم الهاتف خصائص الميتافرس، وجاء هاتف إتش تي سي الجديد بمواصفات وتقنيات قوية تؤهله لمنافسة هواتف الأندرويد المتواجدة بالأسواق.
سعر ومواصفات هاتف HTC Desire 22 Pro
وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف HTC Desire 22 Pro والتي جاءت كالتالي.
|نوع الشاشة
|LCD
|مقاس الشاشة
|6.6 بوصة
|الجودة
|FHD+
|معدل الحديث
|120 هرتز
|طبقة حماية الشاشة
|Corning Gorilla Glass
|نوع المعالج
|Snapdragon 695
|المعالج من إنتاج شركة
|كوالكوم الأمريكية
|معالج الرسوميات
|Adreno 619
|الرام بسعة
|8 جيجا بايت
|سعة التخزين الداخلية للهاتف
|128 جيجا بايت وقابلة للتوسعة
قد يهمك أيضاً:
- استعدادات لإطلاق مارد شاومي Xiaomi 12S Ultra من قمقمه بتقنيات ومواصفات فائقة الدقة
- بأسعار باهظة.. مفاجآت جديدة حول سلسلة iPhone 14 وتسريبات تكشف الأسعار والمواصفات
- وان بلس تكشف مواصفات هاتفها OnePlus Nord N20 قاهر هواتف الأندرويد الحديثة
باقي مواصفات هاتف HTC Desire 22 Pro
- كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12.
- يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G.
- منفذ الشحن USB من نوع c.
- مستشعر بصمة الأصابع مثبت على جانب لهاتف.
- سعة البطارية 4520 مللي أمبير.
- تقنية الشحن Quick Charge 3.0.
- قدرة الشحن السريع 18 وات.
- ويدعم الشحن اللاسلكي.
- الكاميرات الخلفية ثلاثية.
- دقة الكاميرات الخلفية 64+ 13+ 5 ميجا بيكسل.
- دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل.
- سعر الهاتف 487 دولار تقريباً.