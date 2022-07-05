تقنية

لتجارب المغامرة.. HTC Desire 22 Pro هاتف تايواني جديد منافس قوي لهواتف الأندرويد بمواصفات فائقة ومناسب للفئة المتوسطة

إسلام عوض

أعلنت الشركة التايوانية إتش تي سي عن إطلاقها لهاتفها الجديد HTC Desire 22 Pro، في بريطانيا بشكل مبدئي، على أن يتم إطلاقه للأسواق العالمية في وقت لاحق، والهاتف مناسب للفئات المتوسطة ومحبي المغامرات، كما يدعم الهاتف خصائص الميتافرس، وجاء هاتف إتش تي سي الجديد بمواصفات وتقنيات قوية تؤهله لمنافسة هواتف الأندرويد المتواجدة بالأسواق.

لتجارب المغامرة.. HTC Desire 22 Pro هاتف تايواني جديد منافس قوي لهواتف الأندرويد بمواصفات فائقة ومناسب للفئة المتوسطة

سعر ومواصفات هاتف HTC Desire 22 Pro

وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف HTC Desire 22 Pro والتي جاءت كالتالي.

نوع الشاشة LCD
مقاس الشاشة 6.6 بوصة
الجودة FHD+
معدل الحديث 120 هرتز
طبقة حماية الشاشة Corning Gorilla Glass
نوع المعالج Snapdragon 695
المعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية
معالج الرسوميات Adreno 619
الرام بسعة 8 جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت وقابلة للتوسعة

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باقي مواصفات هاتف HTC Desire 22 Pro

  • كما يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12.
  • يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G.
  • منفذ الشحن USB من نوع c.
  • مستشعر بصمة الأصابع مثبت على جانب لهاتف.
  • سعة البطارية 4520 مللي أمبير.
  • تقنية الشحن Quick Charge 3.0.
  • قدرة الشحن السريع 18 وات.
  • ويدعم الشحن اللاسلكي.
  • الكاميرات الخلفية ثلاثية.
  • دقة الكاميرات الخلفية 64+ 13+ 5 ميجا بيكسل.
  • دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل.
  • سعر الهاتف 487 دولار تقريباً.
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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