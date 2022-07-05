لتجارب المغامرة.. HTC Desire 22 Pro هاتف تايواني جديد منافس قوي لهواتف الأندرويد بمواصفات فائقة ومناسب للفئة المتوسطة

أعلنت الشركة التايوانية إتش تي سي عن إطلاقها لهاتفها الجديد HTC Desire 22 Pro، في بريطانيا بشكل مبدئي، على أن يتم إطلاقه للأسواق العالمية في وقت لاحق، والهاتف مناسب للفئات المتوسطة ومحبي المغامرات، كما يدعم الهاتف خصائص الميتافرس، وجاء هاتف إتش تي سي الجديد بمواصفات وتقنيات قوية تؤهله لمنافسة هواتف الأندرويد المتواجدة بالأسواق.

سعر ومواصفات هاتف HTC Desire 22 Pro

وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف HTC Desire 22 Pro والتي جاءت كالتالي.

نوع الشاشة LCD مقاس الشاشة 6.6 بوصة الجودة FHD+ معدل الحديث 120 هرتز طبقة حماية الشاشة Corning Gorilla Glass نوع المعالج Snapdragon 695 المعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية معالج الرسوميات Adreno 619 الرام بسعة 8 جيجا بايت سعة التخزين الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت وقابلة للتوسعة

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