تقنية

لا وسطاء بعد اليوم.. واتساب WhatsApp يتخذ قرار هو الأول من نوعه في تاريخ تطبيق المراسلات الأول عالمياً

خالد عسر

ما زال تطبيق المراسلات الفورية الأشهر عالمياً WhatsApp يتخذ العديد من القرارات التي من شأنها إرضاء مستخدميه، والعمل على راحتهم وإطلاعهم على كل ما هو جديد، وفي أحدث قرار لتطبيق واتساب، قرر أن يستغني عن الوسطاء بينه وبين مستخدميه، والتحدث معهم وإعلامهم بالجديد من خلال التواصل معهم بشكل مباشر.

لا وسطاء بعد اليوم.. واتساب WhatsApp يتخذ قرار هو الأول من نوعه في تاريخ تطبيق المراسلات الأول عالمياً

واتساب يقرر استخدام واتساب في التواصل مع المستخدمين

حيث قرر واتساب في أحدث ميزة تجريبية أن يستغني عن مواقع التواصل الإجتماعي كتويتر وغيره، والتواصل مع المستخدمين بطريقة مباشرة من خلال التطبيق، حيث أفادت تقارير تقنية أن واتس أب قرر أن يستخدم واتس آب في التواصل المباشر مع المستخدمين، حيث سيقوم التطبيق بإرسال رسائل للمستخدمين عبر WhatsApp لإعلامهم بكل ما هو جديد، وذلك بدلاً من الإعلان عن ذلك عبر تويتر وغيره.

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هذا وقد أكد أحد الخبراء التقنيين أن WhatsApp كان متردداً في مسألة مخاطبة مستخدميه من خلال التطبيق نفسه والرسائل المباشرة، وذلك لتفادي قيام القراصنة باستغلال هذا الأمر وانتحالهم لصفة واتساب والتواصل مع المستخدمين واختراقهم.

ولكنه في النهاية اتخذ قرار التخلي عن استخدام فيس بوك وتويتر للإعلان عن كل ما هو جديد، وقرر التواصل بشكل مباشر مع المستخدمين عن طريق الرسائل، وظهرت هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي لمستخدمي هواتف الأندرويد، وذلك في نسخة 2.22.17.10، وفي حالة عدم رغبة المستخدمين في تلقي أي رسائل من واتساب، فيمكنهم حظر الحساب.

خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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