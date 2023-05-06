تقنية

لا تقم بتفعيلها| احذر من ميزة WhatsApp واتساب الجديدة فقد تعرض حسابك للإختراق

خالد عسر

أتاح تطبيق واتساب مؤخراً إمكانية تشغيل الحساب الواحد على 4 أجهزة مختلفة بخلاف الهاتف الأساسي، مع إمكانية استقبال وإرسال الرسائل من أي جهاز، وعلى الرغم من أن هذه الميزة كانت مطلباً لجمهور عريض من عشّاق الواتساب، إلا أنها لها عيوب خطيرة وفق خبراء من الأمن السيبراني.

لا تقم بتفعيلها| احذر من ميزة WhatsApp واتساب الجديدة فقد تعرض حسابك للإختراق

تحذير من ميزة واتساب الأخيرة

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حيث أكد خبراء الأمن السيبراني على أنه يجب الحذر من فتح نفس الحساب على أكثر من جهاز في وقت واحد، لأن هذا الأمر يجعل عملية اختراق الحساب أكثر سهولة للمتربصين، وتمكن هذه الطريقة القراصنة من شن هجمات احتيالية على المستخدمين لسرقة أموالهم.

لا تقم بتفعيلها| احذر من ميزة WhatsApp واتساب الجديدة فقد تعرض حسابك للإختراق 1 6/5/2023 - 8:07 ص

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حيث أن وجود أكثر من جهاز متصل بحساب واتساب، يعطي المتسللين فرصة أكبر للسيطرة على الحساب وسرقة البيانات، ولذلك نصح خبراء الأمن السيبراني بعد استخدام هذه الميزة إلا في أضيق الحدود، مع ضرورة التحكم في الحساب على الأجهزة الأخرى من بُعد، للسيطرة على الحساب حال حدوث أي طارئ.

لا تقم بتفعيلها| احذر من ميزة WhatsApp واتساب الجديدة فقد تعرض حسابك للإختراق 2 6/5/2023 - 8:07 ص

طمأنة واتساب للمستخدمين

هذا وقد قال واتساب أن جميع الرسائل ستكون مشفرة تماماً على الأجهزة الأخرى، ولطمأنة المستخدمين قال WhatsApp أنه حال عدم نشاط الحساب على الهاتف الأساسي لمدة 14 يوم، فإنه سيتم الخروج تلقائياً من جميع الأجهزة الأخرى.

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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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