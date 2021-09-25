لا تفتحها.. رسالة خطيرة على واتس اب تخترق هاتفك فورا

خلال الساعات الماضية، قام خبراء الأمن السيبراني بتحذير مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp من رسالة خطيرة جدا ارسلت للكثير من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة، حيث أن بمجرد الضغط على تلك الرسالة وفتحها يتم تنزيل برامج ضارة لمستخدمي التطبيق، وعليه فقد أوضح تقرير صحيفة “thesun”، بأن رسالة واتساب الضارة، عبارة رسالة احتيالية مكتوبة باللغة الإسبانية وتطلب من المستلمين تنزيل نسخ من سجل WhatsApp الخاص بهم، من خلال الدخول إلى رابط محدد، مما يتسبب في تحميل عدد من البرامج التي تخترق هاتفك بما يحتويه في ثواني.

رسالة خطيرة على واتس اب تخترق هاتفك

وقد أوضح الخبراء إن الرسالة الضارة التي يتم ارسالها على تطبيق واتس اب عبارة عن رسالة نسخ احتياطي وهمية وبمجرد الضغط عليها تخترق حسابات المستخدمين والملفات الموجودة على هواتفهم فورا، كذلك فهي تسرق حسابات المستخدمين البنكية، ووفقا لصحيفة The Daily Swig، فأن نص تلك الرسالة الخبيثة هو:”‘Copia de seguridad de mensajes de WhatsApp * 913071605 Nº (xxxxx)”، ويتم ترجمتها إلى النسخ الاحتياطي لرسائل واتساب برقم 913071605 Nº، وفور فتحها يتم اختراق جهازك على الفور، لذلك لا تضغط عليها حتى لا تقع في الفخ.

وكان المعهد الوطني الإسباني للأمن الإلكتروني قد أصدر تحذيرا بشأن العملية الاحتيالية التي هدفها تنزيل برامج ضارة على الاجهزة واختراقها، حيث حذروا من وجود جملة مشاتهة باللغة الانجليزية، مناشدين المستخدمين بعدم النقر على رابط مشبوه في رسالة بريد إلكتروني، ولا تضف بياناتك الشخصية إلا عندما تتأكد من أنها مرسلة إلى مصدر رسمي.