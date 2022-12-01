لا تتجاهله.. تحذير هام لمالكى هواتف أندرويد من “تنبيه أحمر”

يجب على جميع مستخدمي هواتف أندرويد، أن يكونوا على علم بتنبيه خطير يجب ألا يتجاهله جميع مستخدمي تلك الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، حيث يوجد بعض إعدادت الأمان المهمة في جوجل والتي تعمل على حمايتك من هجمات الاختراق التي تدمر تلك الأجهزة، والذي يُطلق عليه ” Google Safe Browsing” ويهدف إلى حمايتك أثناء استخدام متصفح كروم على تلك الأجهزة.

تحذير لمستخدمي هواتف أندرويد

إذا كنت من مستخدمي التصفح والتنقل إلى موقع معين، فقد ترى نافذة منبثقة تظهر أمامك رسالة تحذيرية تخبرك: ” الموقع يحتوي على برامج ضارة”، وهذا يعني أنه يجب عليك تجنب النقر والوصول إلى الموقع لأن المتسللين أو المتطفلين قد يحاولون التسلل إلى جهازك بحسب ما نقله موقع “ذا صن” البريطاني.

قد يؤدي الدخول إلى الموقع تعرض هاتفك للخطر مما يجعلك تحت رحمة هؤلاء المتسللين، لذا يجب أن تكون حريصاً على عدم تجاهل تلك الرسالة، والتعامل معها بجدية كبيرة من اجل المحافظة على الهاتف.

جوجل تتصدى للبرامج الضارة

وأوضحت “جوجل” أن التصفح الآمن على كروم يتيح لك استكشاف الويب بثقة، حيث تعمل على الدفاع عنك من جميع مواقع الويب والملفات الضارة الموجودة بها، مما يُحافظ على المستخدمين ويحميهم من البرامج الضارة.

كما تعمل جوجل على تحذير المستخدمين عند محاولة الدخول إلى المواقع الضارة والملفات السيئة، والتي أكدت من خلال رسالة لها لجميع المستخدمين قائلة:

” نحذرك إذا حاولت الانتقال إلى موقع ويب أو ملف سيئ، إيصالك إلى الأمان بحيث لا تواجه برامج ضارة أو عملية احتيال تصيد، لأنه لا ينبغي خداعك لتسليم بياناتك الخاصة”.

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كيفية تشغيل التصفح الأمن على جوجل

من أجل الحصول على تصفح أمن على جوجل، يجب اتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة كما يلي: