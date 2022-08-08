لازم تجربها.. أسرار في واتساب محدش يعرفها

يعتبر واتساب WhatsApp الآن من أفضل تطبيقات المراسلة في وقتنا الحالي، ومن أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخداما وشيوعا بين الناس حول العالم، وذلك لأنه يحمل الكثير من المزايا الرائعة والمفيدة التي يتم تحديثها باستمرار، وبالرغم من انتشاره وكثرة مستخدميه إلا أن هناك أسرار في التطبيق لا يعرفها الكثير.

أسرار في واتساب لا يعلمها أحد

1-نص داكن باللون الأسود

أحياناً قد تحتاج إلى تغيير شكل المحادثة على واتساب أثناء الدردشة مع أصدقائك، وبسهولة يمكنك اتباع هذه الحيلة لتغيير لون وحجم وشكل الخط. لكي تحصل على نص داكن باللون الأسود أثناء كتابتك في دردشة ما على واتساب، عليك وضع رمز النجمة (*) في بداية ونهاية الكلمة أو الجملة التي تريد جعلها باللون الداكن.

2-إيموجي قلب صغير.

يحب بعض المستخدمين ارسال قلب أحمر صغير أثناء الدردشة، ولكن بعد تحديث واتساب واقتباسه من تليجرام حيث أصبح إيموجي القلب الأحمر ينبض كنبض القلب الطبيعي عند إرساله في الدردشة، مازال هناك بعض المستخدمين يرغبون في ارسال القلب الأحمر الصغير وللقيام بذلك قم بوضع رمز النجمة (*) ثم انقر على إيموجي القلب الأحمر ثم رمز النجمة (*) مرة أخرى ثم انقر إرسال.

3-كلمة يتوسطها خط.

لكي تستطيع إرسال كلمة يتوسطها خط، ما عليك إلا إضافة علامة (~) في بداية ونهاية الرسالة داخل مربع الإرسال قبل القيام بإرسال الرسالة، وستظهر لكلا طرفي المحادثة وفي منتصفها خط.

4-إرسال رسالة باللون الأزرق.

لإرسال نص ملون عليك النقر على رمز النقطة (.) في بداية الجملة وبين كل الكلمات بدلا من المسافة وفي نهاية الجملة أيضا، وقبل النقر على زر الإرسال أضف حرف الـ c مرتين.

5-الحفاظ على الباقة.

إذا كنت من مستخدمي واتساب عن طريق باقات الموبايل إنترنت وتريد التوفير في باقتك، حيث إن واتساب يستهلك الكثير من بيانات الهاتف سواء بسبب المكالمات أو تنزيل الوسائط. ولكي تجعل واتساب يستهلك بيانات جوال أقل، ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية: انقر على خيار الإعدادات بالتطبيق> ثم التخزين والبيانات > التنزيل التلقائي للوسائط> اضغط على خيار أثناء استخدام بيانات المحمول >وحدد مربع أحد الخيارات لتقليل كمية البيانات المستخدمة في تنزيل الوسائط على التطبيق.