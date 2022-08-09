لأول مرة هاتف ايفون 14 برو iPhone 14 Pro يأتي بألوان جديدة كليًا

في أخر التسريبات التي تم نشرها جديداً، على مواقع التواصل الاجتماعي التي كشفت عن خيارات الألوان المحتملة لسلسلة هواتف iPhone 14، و شملت أيضا على الأحجام المحتملة للشاشات والمعالج الذي ستعمل به الأجهزة وتفاصيل الكاميرا وغيرها من المواصفات الخاصة بالهاتف، وفي هذا المقال سوف نتعرف على ألوان هاتف ايفون 14 برو حسب التسريبات الجديدة.

ايفون 14برو حسب التسريبات

من المحتمل أن تحصل سلسلة ايفون 14 برو في السلسلة القادمة على مميزات رائعة من بينها مِيزة شاشة العرض الدائم (AOD)، بالإضافة إلى تصميم النوتش ووجود الثَّقب حصريًا على أجهزة ايفون برو و برو ماكس، كما أنها ستتوفر باللون الأخضر والأرجواني والأزرق والأسود والأبيض والأحمر، ومن المتوقع أن تستبدل أبل اللون الوردي بالأرجواني، ومن المتعارف عليه أن أبل لم تطرح أبدًا للبيع جهاز iPhone Pro باللون الأرجواني من قبل لذلك ستكون هواتف آيفون برو لهذا العام أول هواتف تصل بهذه المِيزة.

خيارات الألوان المحتملة لكل طراز

حسب التسريبات التي تم نشرها هناك خيارات من الألوان لكل طراز في سلسلة هواتف ايفون برو 14، وهي كالتالي:

⦁ هواتف iPhone 14 العادية : ستتوفر باللون الأخضر والأرجواني والأزرق والأسود والأبيض والأحمر، مع تغير هاتف أبل اللون الوردي بالأرجواني.



⦁ هواتف iPhone 14 برو: سيأتي باللون الذهبي والأخضر و الأرجواني والفضي و الجرافيت ومن المتوقع أن تتبدل اللون الأزرق بالبنفسجي.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro

يأتي الهاتف بالعديد من المواصفات المميزة حسب التسريبات الجديدة وهي كالتالي:

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro الشاشة تأتي بحجم 6.1 بوصة، من نوع Super Retina XDR OLED. المعالج نوع أبل m1 ثماني النواة. نظام التشغيل iOS 16. الكاميرا تأتي الكاميرا رباعية تتكون من كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل + مستشعر تلي فوتو بدقة 12 ميجابكسل + عدسة فائقة الاتساع 12 ميجابكسل + مستشعر TOF ثلاثي الأبعاد، بينما تأتي الكاميرا الأمامية مزدوجة تتكون من مستشعر أساسي بدقة 12 ميجابكسل + مستشعر SL ثلاثي الأبعاد. البطارية تأتي بسعة 3750 مللي أمبير من طراز ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة.

أسعار هواتف ايفون 14 برو

من المتوقع أن تكشف الشركة عن أسعار السلسلة رسميا في سبتمبر، وحتي هذه اللحظة من الممكن أن تكون أسعار الهاتف iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max من 799 دولارًا،و 999 دولارًا، و 1099 دولارًا، و 1199، دولارًا على التوالي.