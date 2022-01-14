لأول مرة مواصفات هاتف هونر الجديد القابل للطي Honor magic V وبسعر مفاجأة
أعلنت شركة هونر Honor عن إطلاق اجدد هواتفها الذكية القابلة للطي Honor magic V، الهاتف يضم مجموعة من المواصفات العالمية والغير مسبوقة من شركة هونر حيث يضم اقوى نظام معالجة من نوع Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة وهذا ما سيجعل الهاتف سريع الأداء جدًا، كما يتميز الهاتف بتصميمه الانيق والعصري، يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 4750 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 66 واط.
مواصفات هاتف Honor Magic V
|التصميم والأبعاد
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|الاتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Honor Magic V
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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محتوى علبة هاتف Honor Magic V
- جهاز Honor Magic V.
- شاحن سريع بقوة 66 واط.
- كابل USB.
- ضمان المصنع.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
سعر هاتف Honor Magic V
أعلنت شركة هونر عن اطلاق هاتف Honor Magic V في الأسواق بدء من 10 يناير 2022 و سيتوفر بالأسعار التالية:
- في الأسواق العالمية 1580 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 25000 جنيه مصري.
- في السعودية 5930 ريال سعودي.