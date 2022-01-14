لأول مرة مواصفات هاتف هونر الجديد القابل للطي Honor magic V وبسعر مفاجأة

أعلنت شركة هونر Honor عن إطلاق اجدد هواتفها الذكية القابلة للطي Honor magic V، الهاتف يضم مجموعة من المواصفات العالمية والغير مسبوقة من شركة هونر حيث يضم اقوى نظام معالجة من نوع Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة وهذا ما سيجعل الهاتف سريع الأداء جدًا، كما يتميز الهاتف بتصميمه الانيق والعصري، يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 4750 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 66 واط.

مواصفات هاتف Honor Magic V

التصميم والأبعاد يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق و العصري.

الهاتف قابل للطي.

يصل وزن الهاتف 290 جرام.

أبعاد الهاتف قبل الطي طوله 160.4 مم، عرض 141.1 مم، سمك 6.7 مم.

ابعاده بعد الطي طوله 160.4 مم، عرض 72.7 مم، سمك 14.3 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، البرتقالي، الفضي. الشاشة الشاشة من نوع Foldable OLED.

يصل حجمها 7.9 بوصة.

تصل دقة الشاشة 1984× 2272 بكسل.

النظام نظام التشغيل الاندرويد. المعالج نظام المعالجة من نوع Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة.

البطارية البطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

يصل حجمها 4750 مللي امبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 66 واط. الذاكرة الهاتف متوفر بنسختين الذاكرة الداخلية للنسخة الأولى 512 جيجابايت، والنسخة الثانية 256 جيجابايت.

بذاكرة عشوائية 12 جيجا رام.

الاتصالات يضم الهاتف شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، تدعم كافة الأجيال 3G, 4G, 2G, 5G.

البلوتوث.

Wi-Fi.

Wi-Fi Direct.

Wi-Fi hotspot.

GPS.

تقنية NFC. المستشعرات البصمة.

الجيروسكوب.

التسارع.

التقارب.

الدوران.

البوصلة.

مميزات كاميرا هاتف Honor Magic V

الكاميرا الأمامية يضم كاميرا أمامية تصل دقتها 42 ميجا بكسل عريضة بفتحة عدسة F/2.4.

دقة الفيديو 1080P بكسل.

تدعم تقنية HDR, بانوراما. الكاميرا الخلفية يضم 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9.

دقة الكاميرا الثانية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.0.

الكاميرا الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 بزاوية عريضة.

بفلاش ثنائي.

تدعم تقنية HDR, بانوراما، التصوير البطئ.

محتوى علبة هاتف Honor Magic V

جهاز Honor Magic V.

شاحن سريع بقوة 66 واط.

كابل USB.

ضمان المصنع.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

سعر هاتف Honor Magic V

أعلنت شركة هونر عن اطلاق هاتف Honor Magic V في الأسواق بدء من 10 يناير 2022 و سيتوفر بالأسعار التالية: