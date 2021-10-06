لأول مرة مواصفات ساعة Apple Watch Series 7 الجديدة تعرف على مميزاتها وسعرها قبل طرحها في الأسواق

أعلنت شركة أبل من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها عن إصدارها لأجدد الساعات الذكية وهي ساعة Apple Watch Series 7، هذه الساعة التي كان ينتظرها الآلاف من الأشخاص حول العالم، كما تميزت شركة أبل في الساعات الذكية استطاعت أن تحقق نجاح كبير حيث تتميز ساعات شركة أبل الذكية بتصميمها الرائع والمميز، ولهذا الجميع يتوقع أن هذا الإصدار الجديد سوف يكون غير مسبوق من حيث المواصفات، وبالفعل أكد الوكلاء أن ساعة Apple Watch Series 7 مصممة على أعلى مستوى غير قابلة للكسر أو الخدش.

مواصفات ساعة Apple Watch Series 7 الجديدة

تحتوي ساعة Apple Watch Series 7 على مواصفات قياسية وهي:

تتميز ساعة Apple Watch Series 7 الجديدة بشاشة أكبر بنسبة 20% مقارنة مع آخر اصدار.

يتوفر ساعة آبل واتش الجديدة بنسختين بمختلف الأحجام 41 ملم، والثانية 45 ملم بحواف متينة.

الساعة مزودة بلوحة مفاتيح.

كما أنها حاصلة على شهادة مقاومة الغبار، و مصنوعة ضد الماء أو الصدأ.

تتميز بطارية ساعة Apple Watch Series 7 بأنها سرعة الشحن بنسبة 33% مقارنة مع Apple Watch Series 6.

كما أن سطوع ساعة Apple Watch Series 7 أكبر بنسبة 70% داخل المنازل.

نظام التشغيل من نوع watchOS 8.

تحتوي الساعة على تطبيق Mindfulness الذي يساعدك على ممارسة التمارين الرياضية واليوجا.

ولأول مرة يتوفر في الساعات الذكية خاصية قياسة ضربات القلب، ومنبه لمراقبة الأكسجين في الجسم أثناء النوم.

تتوفر ساعة Apple Watch Series 7 بخمس ألوان شبابية تتناسب مع كافة الأعمار وهم الأسود، الأزرق، الأحمر، الأخضر، الفضي.

سعر ساعة Apple Watch Series 7 الجديدة

وقد أعلنت شركة أبل أن ساعة Apple Watch Series 7 أن الساعة سوف تتوفر في الأسواق منتصف شهر أكتوبر الجاري بسعر 399 دولار أمريكي.