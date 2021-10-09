لأول مرة شاومي تقدم عملاق الهواتف الذكية هاتف Xiaomi 11 T Pro الجديد بكاميرا ثلاثية الأبعاد وسعر خيالي

منذ أن أعلنت شركة شاومي عن أقوى وأجدد هواتفها المحمول هاتف Xiaomi 11 T Pro، هذا الهاتف الذي أثار دهشة وجدل الكثيرين وهذا بسبب المواصفات القياسية التي يتمتع بها الهاتف مقارنة مع سعره الجبار، كما أن شركة شاومي من أهم شركات هواتف المحمول الصينية وكان أولى اصدارتها في أبريل عام 2010م واستمرت في تقديم أفضل الهواتف الذكية حتى أعلنت عن أجدد هواتف هذا العام هاتف Xiaomi 11 T Pro، لهذا زاد التساؤلات كثيرا عن مواصفات الهاتف وأهم مميزاته، ولذلك سنقدم لكم كل ما يتعلق بهذا الهاتف المميز.

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مواصفات هاتف Xiaomi 11 T Pro الجديد

سنقدم لكم مواصفات هاتف Xiaomi 11 T Pro الجديد وهي:

يتميز هاتف Xiaomi 11 T Pro بتصميمه الرائع والمميز حيث يصل وزن 203 جرام، ارتفاعه 164.1 × عرض 76.9، اما السمك 8.8 ملم متر.

الهاتف مصنوع من الزجاج من الأمام والخلف، بحافة من الألومنيوم.

نظام التشغيل أندرويد 11.

نظام معالج هاتف Xiaomi 11 T Pro من نوع كوالكوم Snapdragon 888.

شاشة الهاتف عالية الجودة بدقة 2400×1080 بكسل، بمقاس 6.67 بوصة.

يتوفر هاتف Xiaomi 11 T Pro بنسختين الأولى 128 جيجا بايت رام 8 جيجابايت، والثانية 256 جيجابايت رام 12 جيجا بايت.

بطارية الهاتف عالية الجودة بقوة 5000 ملي امبير، شاحن سريع.

الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5.

يضم 3 كاميرا خلفية الأولى 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، والثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 بزاوية 120 درجة، الثالثة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ماكرو.

يتوفر هاتف Xiaomi 11 T Pro بألوان عديدة الأزرق، الرمادي، الأبيض.

سعر هاتف شاومي Xiaomi 11 T Pro الجديد

سعر هاتف Xiaomi 11 T Pro نسخة 128 جيجا بايت هو:

في الأسواق العالمية 650 دولار أمريكي.

ما يعادل في المملكة العربية السعودية 2400 ريال سعودي.

وفي جمهورية مصر العربية 10200 جنيه مصري.

سعر نسخة 256 جيجا بايت هو: