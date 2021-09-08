لأول مرة التصميم النهائي لهاتف هواوي الجديد Huawei Nova 9 وموعد طرحه في الأسواق وسعره المتميز

تقدم كل الشركات العالمية في هذا الوقت من كل عام إصدارتها الجديدة التي تتنافس من خلال هذا الاصدار مع الشركات العالمية، فكانت شركة هواوي من أهم الشركات التي ظهرت في عالم تصنيع الهواتف الذكية وبالفعل استطاعت أن تحقق نجاح كبير في وقت قصير لهذا ينتظر الملايين اخر اصداراتها وهو هاتف هواوي Huawei Nova 9 الجديد وتصميمه المميز جدًا، كما أن الوكلاء يؤكدون أن سعر الهاتف سوف يكون خبالي بالنسبة الإمكانيات التي تتوفر في الهاتف.

مواصفات هاتف هواوي Huawei Nova 9 الجديد

حرصا منا على تقديم كل ما تبحثون عنه وتتساولون حوله سنقدم لكم ولأول أمر مواصفات هاتف هواوي Huawei Nova 9 الجديد، وهي:

يتميز هاتف هواوي Huawei Nova 9 الجديد بتصميم لا مثيل له أنيق وجذاب جدًا حيث انه مصنوع من الزجاج من الخلف، وفي جوانبه من الألمنيوم ويبلغ وزنه 169 جرام.

كما أن بطارية الهاتف شديدة التحمل 4100 ملي امبير، شحن سريع يصل إلى 66 واط في الساعة.

أما الشاشة فهي OLED، 6.6 بوصة، تصل دقتها إلى 1080 × 2340 بكسل.

يضم كاميرا أمامية للسيلفي تصل دقتها إلى 32 ميجا بكسل

4 كاميرات خلفية الأولى 64 ميجابيكسل، والثانية 12 ميجا بكسل، الثالثة 5 ميجا بكسل، الرابعة 2 ميجا بكسل وبها فلاش ليد.

ويصل دقة الفيديو 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0.

نظام التشغيل الاندرويد، بنظام معالج نوع Kirin 985 5G.

به شريحتين تدعم كافة الأجيال 4G, 3G, 2G, 5G.

يضم كافة التقنيات الحديثة الواي فاي، البلوتوث، GPS، وبه وصلة USB.

سعة التخزين والرام 128 جيجابايت، 8 جيجا رام.

متوفر به مكبر صوت عالي الجودة، جاك 3.5 ملم للسماعات.

سيتوفر باللون الأسود، الأبيض، الأزرق، الأخضر.

موعد طرح هاتف هواوي Huawei Nova 9 الجديد في الأسواق

أعلنت شركة هواوي العالمية أنه من المؤكد غزو السوق العالمي بهاتف هواوي Huawei Nova 9 الجديد يوم 15 سبتمبر 2021م المقبل.

سعر هاتف هواوي Huawei Nova 9 الجديد

وضحت شركة هواوي أن السعر النهائي لهاتف هواوي Huawei Nova 9 الجديد في الأسواق العالمية 512 دولار أمريكي، وفي المملكة العربية السعودية 1.119 ريال سعودي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة 1.900 درهم، وفي جمهورية مصر العربية 7.900 جنيه مصري.