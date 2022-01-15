لأسباب قانونية آبل قد تضطر لتعطيل ميزة iCloud Private Relay في هواتفها

noha ali

دائما ما تفاجئنا شركة آبل بمميزات جديدة تضيفها إلى هواتفها لا تجدها في أي هاتف آخر، ومؤخرا أعلنت Apple عن ميزة جديدة وهامة جدًا وهي  iCloud Private Relay ، لكن على الرغم من أنها قد لاقت إعجاب الكثير من المستخدمين إلا أن هذه الميزة أثارت ضجة كبيرة خاصة لدى بعض الشركات التي تستخدم الإنترنت، لأنها اكتشفت أن تقنية iCloud Private Relay الجديدة سوف تهدد أمان بياناتها وأنها تتيح فرصة لإمكانية الوصول للبيانات التي تخص تلك الشركات والتي تدعم مصالحها. 

آبل تضطر لإيقاف ميزة هامة في هواتفها

 آبل تضطر لتعطيل ميزةiCloud   Private Relay في هواتفها

 وفقًا لما ذكرته صحيفة “تيليغراف”  أن هناك العديد من شركات الإتصالات الموجودة في أوروبا مثل  Vodafone و Telefonica و T-Mobile، أعلنت أعراضها واحتجاجها على وجود تقنية  iCloud Private Relay في الهواتف التي تستخدم شرائح الاتصال الخاصة بتلك الشركات، وهذا ما قد يضطر شركة آبل إلى إيقاف هذه الميزة في بعض البلدان، كما اعتبرت تلك الشركات المعترضة على وجود هذه الميزة في هواتف آبل أنها تؤثر على البيانات الأساسية الخاصة بتلك بها،  وتحجبها عن مشغلي الإنترنت والشبكات الخلوية أيضًا،  كما أنها تؤثر على عملية تقديم الخدمات للعديد من المستخدمين، فقد اعتبرت شركات الاتصالات في أوروبا “أن هذا الأمر يعد انتهاكا لقوانين استخدام الخدمات الرقمية الأوروبية “

آبل تضطر لإيقاف ميزة هامة في هواتفها
آبل تضطر لإيقاف ميزة هامة في هواتفها
مقالات ذات صلة:

تسريبات أول هاتف آيفون قابل للطي بتصميم فخم قد يظهر قريبًا

“آبل” تفوز بأختيارات المستثمرين لتتخطى حاجز الثلاث تريليونات دولار

آبل تستجيب لاعتراض شركات الاتصال في أوروبا على ميزة iCloud Private Relay

استجابت آبل لتلك الاعتراضات المقدمة من شركات الاتصال في أوروبا على iCloud Private Relay الموجودة في هواتفها، كما أنها أعلنت أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب تلك الميزة تلقائيًا في بعض البلدان لتجنب حدوث أي مشاكل قانونية ومن ضمن تلك البلدان الصين، بيلاروس، روسيا، كازاخستان، الفلبين، جنوب أفريقيا، أوغندا و بالإضافة إلى العديد من البلاد.، والجدير بالذكر أن  ميزة iCloud Private Relay  تعمل بنفس مبدأ تطبيقات VPN التي تحجب بيانات الأجهزة وكذلك عناوين IP الخاصة بها عن مشغلي الإنترنت وتمنعهم من الوصول إليها.

Avatar of noha ali
noha ali

رائج الآن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.