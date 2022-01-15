لأسباب قانونية آبل قد تضطر لتعطيل ميزة iCloud Private Relay في هواتفها

دائما ما تفاجئنا شركة آبل بمميزات جديدة تضيفها إلى هواتفها لا تجدها في أي هاتف آخر، ومؤخرا أعلنت Apple عن ميزة جديدة وهامة جدًا وهي iCloud Private Relay ، لكن على الرغم من أنها قد لاقت إعجاب الكثير من المستخدمين إلا أن هذه الميزة أثارت ضجة كبيرة خاصة لدى بعض الشركات التي تستخدم الإنترنت، لأنها اكتشفت أن تقنية iCloud Private Relay الجديدة سوف تهدد أمان بياناتها وأنها تتيح فرصة لإمكانية الوصول للبيانات التي تخص تلك الشركات والتي تدعم مصالحها.

آبل تضطر لتعطيل ميزةiCloud Private Relay في هواتفها

وفقًا لما ذكرته صحيفة “تيليغراف” أن هناك العديد من شركات الإتصالات الموجودة في أوروبا مثل Vodafone و Telefonica و T-Mobile، أعلنت أعراضها واحتجاجها على وجود تقنية iCloud Private Relay في الهواتف التي تستخدم شرائح الاتصال الخاصة بتلك الشركات، وهذا ما قد يضطر شركة آبل إلى إيقاف هذه الميزة في بعض البلدان، كما اعتبرت تلك الشركات المعترضة على وجود هذه الميزة في هواتف آبل أنها تؤثر على البيانات الأساسية الخاصة بتلك بها، وتحجبها عن مشغلي الإنترنت والشبكات الخلوية أيضًا، كما أنها تؤثر على عملية تقديم الخدمات للعديد من المستخدمين، فقد اعتبرت شركات الاتصالات في أوروبا “أن هذا الأمر يعد انتهاكا لقوانين استخدام الخدمات الرقمية الأوروبية “

آبل تستجيب لاعتراض شركات الاتصال في أوروبا على ميزة iCloud Private Relay

استجابت آبل لتلك الاعتراضات المقدمة من شركات الاتصال في أوروبا على iCloud Private Relay الموجودة في هواتفها، كما أنها أعلنت أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب تلك الميزة تلقائيًا في بعض البلدان لتجنب حدوث أي مشاكل قانونية ومن ضمن تلك البلدان الصين، بيلاروس، روسيا، كازاخستان، الفلبين، جنوب أفريقيا، أوغندا و بالإضافة إلى العديد من البلاد.، والجدير بالذكر أن ميزة iCloud Private Relay تعمل بنفس مبدأ تطبيقات VPN التي تحجب بيانات الأجهزة وكذلك عناوين IP الخاصة بها عن مشغلي الإنترنت وتمنعهم من الوصول إليها.