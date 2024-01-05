لأجل عيون الذكاء الاصطناعي ولأول مرة منذ 30 عاما… “مايكروسوفت” تضيف زرا جديدا بلوحة مفاتيح ويندوز
أضافت شركة مايكروسوفت زرا جديدا إلى لوحة المفاتيح لنظام التشغيل “Windows”.
هذا الزر يعرف ب “Copilot” حيث سيتم فور الضغط عليه القيام بفتح نافذة دردشة لتطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بمايكروسوفت.
تم البدء في توفير هذا الزر لأول مرة في الأجهزة التي تعمل بنظام Windows اعتبارا من هذا الشهر.
التغيير هو الأول منذ 1994
كما يعد هذا التغيير هو أول تعديل يتم في تصميم لوحة المفاتيح لنظام Windows منذ أن إضافة مفتاح Windows/ Start في عام 1994.
حيث يهدف هذا التغيير إلى تعزيز التزام الشركة بالذكاء الاصطناعي، كم أنه من المتوقع أن يتم عرض الأجهزة التي تحتوي على زر Copilot من خلال مؤتمر التكنولوجيا CES في الأيام المقبلة.
الهدف من التعديل وإضافة الزر الجديد
يتيح هذا الاختصار للمستخدمين إنشاء الصور وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما تهدف مايكروسوفت إلى دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في نظام Windows بدءا من النظام نفسه وصولا إلى الأجهزة والتقنيات الأخرى.
2024 عام الكمبيوتر المزود بالذكاء الاصطناعي
تعتبر مايكروسوفت عام 2024 عام الكمبيوتر الشخصي المزود بالذكاء الاصطناعي، وترى أن هذا التوجه هو الاتجاه الناشئ لصانعي الهواتف الذكية أيضا.