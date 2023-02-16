كُن حذراً.. رسائل تسرق حسابك على فيسبوك يجب عدم فتحها وطُرق الحفاظ على حسابك

يستخدم عدد كبير من الأشخاص موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في أغراض عديدة أبرزها بالطبع التسلية وتضييع الوقت، ولكن أحياناً يستخدم البعض فيسبوك في إنهاء بعض الأعمال من خلال محادثة مع شخص على تطبيق مسنجر التابع لشركة فيسبوك أو من خلال بعض المنشورات على الصفحات الموجودة على فيسبوك.

تحذيرات خبراء الأمن السيبراني

وكشف بعض خبراء الامن السيبراني لدى مؤسسات كبرى أن حساب موقع التواصل الاجتماعي يعتبر أكثر عرضة للاختراق في هذه الأوقات، ويرجع ذلك إلى استخدام الهاكرز طرق جديدة وغير تقليدية لتجميع المعلومات عن الشخص ومحاولة الدخول على الحساب الخاص بك في فيسبوك.

وتُعتبر الرسائل هي أقصر طريق إلى الشخص المُستهدف من الهاكرز حيث يقوم بتوجيه رسالة إليه إذا فتحها تكون عملية الاختراق سهلة، ونعرض إليكم بعض الاختراقات الأكثر شيوعاً في الفترة الحالية:

خدع النصب الاحتيالي وتشمل إرسال الروابط في صورة بريد إلكتروني او رسالة معينة، وفي حالة فتحها تتم عملية تجميع البيانات.

عروض العمل وهذه من الطرق الشائعة التي يتم التواصل من خلال بين الهاكرز والضحية، حيث يتم العمل على تجميع أكبر قدر من المعلومات عن الشخص من أجل تسهيل الاختراق.

الاختبارات والألعاب على فيسبوك، أما عن هذه الطريقة فهي تعتبر من أخطر الطرق حيث يتم الضغط على رابط لا تعرفه من اجل الدخول على لعبة وإدخال الرقم السري أو غيره من معلوماتك.

الجمعيات الخيرية وهذه من الطرق البشعة أيضاً حيث يكون هناك صفحات وهمية في صورة جمعية خيرية تقوم بتجميع الأموال من اجل السرقة.

طُرق الحفاظ على حسابك فيسبوك

ولتكون في منطقة أمنة بعيداً عن احتمالية اختراق حسابك يجب عليك تأمين حسابك بصورة جيدة وإليك أبرز طرق الأمان اللازمة: