تقنية

“كينج الألعاب”.. سعر ومواصفات هاتف Poco X4 GT الجديد

محمود جمال محمد

تستقبل الأسواق العالمية هاتف Poco X4 GT الجديد ضمن سلسلة Poco المنتشرة على نطاق واسع، ويأتي الهاتف بمواصفات وإمكانيات مميزة تجعله مناسب لتشغيل الألعاب، فالشاشة الخاصة بالهاتف تبلغ 144 هرتز  وهي الاول من نوعها، ويعتبر هاتف Poco X4 GT من الأجهزة الاقتصادية المفضلة لدى الجميع في جميع الأسواق العربية، نظراً لمواصفاته الكثيرة مقابل سعره الزهيد.

مواصفات هاتف Poco X4 GT

• الهاتف يحتوي على معالج K Dimensity 8100 من ميدياتك ويعد هذا المعالج من الفئة المتوسطة ودقة تصنيعه هى 5 نانومتر.

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هاتف Poco X4 GT

•  الهاتف يحتوي على وحدة معالجة Mali-G610 MC6.

• بطارية الهاتف قوية جداً ويتم شحنها بشكل سريع،  وذلك لأن قدرتها 67 وات وقوتها 5080 مللي أمبير.

• تستطيع بطارية الهاتف أن تعمل لمدة تصل إلى أكثر من 22 ساعة بشكل متواصل.

• تحتاج بطارية الهاتف إلى 46 دقيقة فقط لشحنها بشكل كامل.

• الكاميرا الخلفية في الجهاز دقتها 64 بيكسل ومعها كاميرا أخرى بدقة 8 بيكسل وكاميرا دقتها 2 بيكسل للتصوير الماكرو.

• الكاميرا الأمامية في الهاتف دقتها 20 بيكسل.

• الهاتف متواجد في الأسواق العربية بثلاثة ألوان، وهما: الأسود، والفضي، والأزرق.

هاتف Poco X4 GT

سعر هاتف Poco X4 GT

• هاتف Poco X4 GT سعره 300 يورو، ما يعادل 1200 ريال و6 آلاف جنيه.

• من تاريخ 27 يونيو الجاري سوف يكون هاتف Poco X4 GT متاح للبيع أون لاين.

محمود جمال محمد

مهندس مصري أحب الكتابة في مجال الرياضة واتابع العديد من الصحف العالمية أول بأول


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