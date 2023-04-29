كيف يمكنك استخدام الواتساب على أكثر من هاتف في نفس الوقت ؟

منذ إنطاق تطبيق الواتساب وهو كان خصائصه الأساسية تسجيل رقم واحد للتطبيق فقط وكانت مشكلة كبيرة تقابل المستخدمين، في أنه يفتح علي هاتف واحد مسجل عليه التطبيق ولكن مع التطورات التي شهدها التطبيق أتاح استخدامه علي عدة هواتف.

الميزة الجديدة للمستخدمين

جاء التطور الجديد لتطبيق الواتس اب في إمكانية الاستخدام علي عدد من الأجهزة الإضافية منها استخدامه وفتحه من خلال موقع واتس اب ويب، علي جهاز الكمبيوتر الشخصي أو فتحه من خلال واتس اب ديسك توب ولكن مع هذا التطور لا يمكن فتح التطبيق علي عدد اثنين هاتف في نفس الوقت.

وفي حالة الرغبة في استخدامه علي عدة أجهزة يمكن إغلاقه من هاتف ثم إعادة فتحه علي هاتف أخر وهكذا وفي هذه الحالة لابد من قيام الشخص بنسخ جميع المحادثات مما يتطلب الكثير من الوقت المستغرق لإتمام هذه المهمة.

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الجديد الذي أعلن عنه التطبيق هو إمكانية فتح التطبيق علي عدة هواتف من خلال خدمة التراسل الفوري والسماح بتشغيله علي أربع هواتف ذكية في نفس الوقت.

تعمل هذه الميزة الجديدة علي إتاحة الفرصة علي المستخدمين في سهولة التعامل علي عدد من الأجهزة في نفس الوقت بكل سهولة بدون الحاجة لنسخ الاحتياطي.

طريق فتح الواتساب على أكثر من جهاز في الوقت ذاته

يتم إنزال التطبيق علي الهاتف الذكي بكل سهولة من متجر بلاي ستور أو متجر جوجل.

وتنزيل التطبيق علي باقي الأجهزة الأخري المراد استخدامها.

القيام بالنقر علي الموافقة علي جميع الإشعارات والأذونات التي يحتاج إليها التطبيق لإتمام استخدامه.

القيام بإدخال رقم الهاتف الجوال.

النقر علي الثلاث نقاط الطاهرة في الزاوية اليمني العلوية من التطبيق.

من الخيارات المتاحة النقر علي خيار a divice link .

يتم طهور رمز الاستجابة السريع qr .

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الانتقال للهاتف الأساسي المتوفر عليه التطبيق ثم النقر علي الثلاث نقط العلوية في الزاوية اليمني من التطبيق.

يتم اختيار خيار الأجهزة المرتبطة.

يتم النقر علي خيار رابط جهاز a divice link .

يتم استخدام الكاميرا لمسح رمز الاستجابة السريع الموجود بالهاتف الجديد.

بعد إتمام كافة هذه الخطوات يتم يتم فتح حساب الواتس بالهاتفين في نفس الوقت، مع إتاحة إرسال كافة الرسائل المرسلة واستقبالها من كلا الهاتفين في نفس الوقت.

هل تؤثر الخاصية الجديدة على خصوصية المستخدمين ؟

جاءت العديد من التساؤلات هل تؤثر الميزة الجديدة علي مبدأ الخصوصية المتعلقة بالتطبيق، ولكن الميزة الجديدة محاطة بخاصية التشفير التام للطرفين مع حماية المكالمات الصوتية والمرئية.

ولكن تطبيق الواتس أعلن أنه في حالة عدم قيام المستخدم بفتح التطبيق بالهاتف الأساسي مدة تزيد عن 14 يوم، يتم تسجيل الخروج التلقائي من جميع الأجهزة المصاحبة.

استخدامات الميزة الجديدة طرح بعدة دول ومع الوقت سوف يتم طرح الميزة علي مستوي العالم.

طريقة متبعة لربط الأجهزة بحساب الواتس اب

يسعى تطبيق الواتس علي تسهيل تشغيل الحسابات علي أجهزة أخري متاحة بالمستخدمين وفي محاولة من التطبيق سوف يتم تغيير الطريقة المتبعة، في فتح التطبيق علي الجهاز الشخصي الكمبيوتر من خلال استقبال رمز تأكيد لمرة واحدة فقط، بدلا من احتياج الشخص لفتح كاميرا الموبايل ونسخ رمز الاستجابة السريع الطاهر كما السابق وهو إدخال الرمز بالجهاز الجديد لتأكيد عملية تسجيل الخروج.