كيف يعمل البلوتوث وما هي طريقة تفعيله؟

يعد البلوتوث أسلوب تقني شائع الانتشار في عالم الاتصالات، إذ يعمل على ربط الأجهزة الداعمة القريبة ببعضها، بحيث لا تتخطى المسافة 3 أمتار، وتبادل الملفات والوسائط المتعددة مجانًا، لكن كيف يعمل البلوتوث!

كيف يعمل البلوتوث

يعمل البلوتوث بالاعتماد على موجات الراديو ذات الطاقة المنخفضة من أجل تراسل البيانات، بحيث يتفاوت مقدار التردد بين 2400-2485 جيجا هيرتز فقط حسب الاتفاقية الدولية لاستخدام الأجهزة الصناعية والعلمية والطبية؛ إذ تنطلق الإشارات الضعيفة لمسافة لا تتجاوز 200 متر، لذلك يستدعي الأمر ضرورة الاتصال المباشر بين الأجهزة دون وجود أي عوائق مثل الجدران؛ لأن الأشعة تحت الحمراء في حال وجود عائق تعجز عن تجاوز الحدود المادية.

هذا ويعتمد مبدأ عمل البلوتوث على مستويين رئيسين هما المستوى المادي المعروف باسم معيار الترددات الراديوية، أما المستوى الثاني فهو البروتوكول الذي ينظم عمل تبادل البيانات وإرسالها؛ لضمان تحقق الأطراف من البيانات.

آلية انتقال البيانات عبر البلوتوث

إن إتمام عمل تقنية البلوتوث بنجاح يقتصر على الاتصال بجهاز واحد فقط في كل عملية اعتماداً على مبدأ عمل واحد إلى واحد المعروف في تشغيل تقنية الأشعة تحت الحمراء، ويمكن لمستخدمي هذه التقنية بناء شبكة خاصة تستهدف نطاق محدد وتخدم أجهزة محددة، مثل المسافة القصيرة الفاصلة بين الهاتف وسماعة البلوتوث.

كما يشار إلى أن إنشاء الشبكة الخاصة يسهل تراسل البيانات تلقائياً طول فترة تواجد الأجهزة في مكان واحد، هذا وتختلف معدلات سرعة نقل البيانات بين معيار بلوتوث 1.0 ومعيار 2.0، فإن الأولى تتخطى 1 ميغابايت / الثانية، أما الأخيرة فإنها تتضاعف لتغطي سرعة 3 ميغابايت في غضون الثانية الواحدة.

طريقة تفعيل البلوتوث

يمكن البدء في استخدام البلوتوث لتبادل البيانات بأنواعها بين الأجهزة المتواجدة ضمن نطاق واحد على النحو التالي: