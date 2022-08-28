كيف يعمل الباركود وما هي أشهر أنواعه؟

الباركود هو مزيج من الحروف والأرقام تم تشكيله على هيئة خطوط، يتم الكشف عنها من خلال الهاتف، أو بواسطة جهاز ماسح مخصص لقراءة الباركود، وفيما يلي سوف نعرف كيف يعمل الباركود وما هي أنواعه.

ما هي أنواع الباركود؟

تعدد استخدامات الباركود وتنوع الغرض منها يجعل هناك أنواع مختلفة منه، وهي على النحو التالي:

رمز الاستجابة السريع

يعرف بالإنجليزية QR code، ويكون على شكل مربع له أبعاد ثنائية بداخله مربعات صغيرة بزوايا الرمز، حيث يمكن لهذا الرمز تخزين مجموعة كبيرة ومتنوعة من البيانات المختلفة، سواء كانت عناوين لمواقع إنترنت، أو معلومات اتصال تجارية كانت أو شخصية.

الرقم العالمي الموحد للكتاب

يعرف بالإنجليزية ISBN، وهو عبارة عن مجموعة من الرموز الشريطية، مرتبة على هيئة أعمدة بيضاء وسوداء، تقوم بتخزين الرقم التعريفي الذي يتم تخصيصه لأي كتاب تم نشره من جهة رسمية تتبع وكالة الرقم العالمي الموحد للكتاب.

وكان يتكون هذا الرقم من عشرة رموز، إلا أنه قد تم تطويره مؤخراً ليصبح ١٣ رمزاً، وتكمن أهمية الرقم العالمي الموحد للكتاب في أنه يتيح إمكانية تتبع أي كتب ورقية أو إلكترونية على مستوى جميع أنحاء العالم.

رمز المنتج العالمي

يعرف بالإنجليزية UPS، وهو عبارة عن خطوط عمودية من اللون الأبيض والأسود تتكون من ١٢ رقم، يتم استخدامها في عملية تخزين الأرقام فقط؛ بهدف إتاحة القدرة على تتبع المنتجات المباعة من خلال متاجر الإنترنت المختلفة.

تم استخدام رمز المنتج العالمي لأول مرة بعام ١٩٧٤.

كيفية عمل الباركود

يعمل الباركود من خلال ربط الرمز الخاص به بمنتج أو خدمة على حسب نوعه، ثم يتم تخزين كافة المعلومات الخاصة به بقاعدة البيانات، وبواسطة جهاز الماسح أو الهاتف المحمول يتم الكشف عنه؛ لإعطائنا البيانات المقروءة من خلاله.

فبمجرد المسح على الباركود الخاص بمنتج معين يعطينا المعلومات المتعلقة به، مثل سعر المنتج، اسمه، ووصفه؛ وذلك لأن جهاز المسح هو مخصص لقراءة الباركود المحدد، وعلى اتصال بقاعدة البيانات الخاصة بمنتجات المتجر.

سلبيات الباركود

على الرغم من أهمية الباركود في تخزين المعلومات، إلا أن هناك بعض المشاكل التي تواجه مستخدميه، ومنها التالي: