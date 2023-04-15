كيف تُضيف لحسابك جواهر فري فاير بشكل مجاني عبر تطبيق Freeze Redeem Code

كما نعرف جميعًا أنه يُمكننا الحصول على جواهر فري فاير من خلال الحصول على أكواد مجانية لها ومن ثم القيام باستردادها عبر الموقع الرسمي المُخصص لذلك، وبالطبع الأهم هنا هو أن تكون تلك الأكواد غير مُستخدمة من قبل كما أنها يجب أن تتناسب مع السيرفر الذي نلعب عليه، وهناك بعض المواقع خاصة الهندية التي تُقدم خدماتها باللغة الإنجليزية تقوم بنشر مجموعة من تلك الأكواد بشكل يومي، ولكنها في الغالب لا تتناسب مع سيرفر الشرق الأوسط.

تطبيق Freeze Redeem Code

هذا التطبيق يُقدم فرصة جيدة لنا للحصول على رموز استرداد غير مُستخدمة قبل ذلك وتتلائم مع سيرفر الشرق الأوسط الذي نلعب عليه إلا إذا كنا نستخدم VBN للعب على سيرفر آخر، ويُمكن الحصول على أكواد استرداد جواهر فري فاير من هذا التطبيق بعدة طرق، لعل أبرزها هو العجلة الدوارة والمشهورة في مثل تلك التطبيقات حتى أن هناك تطبيقات مُخصصة فقط لها على المتاجر.

كذلك هناك البطاقات التي سوف تظهر لك في تبويب خاص بها وبقيامك بكشطها سوف تحصل على أكواد استرداد كذلك ل جواهر فري فاير، وبمجرد دخولك للتطبيق بشكل يومي سوف يكون لديك فرص مُتجددة للحصول على الجواهر من خلال الأكواد التي يُمكنك استردادها، هناك أيضًا مهام مشاهدة الفيديوهات والتي ستمنحك نقاط مجانية تُساعدك في تحقيق هدفك من التطبيق وهو الجواهر.

التطبيق مُدمج به كذلك بعض الألعاب التي سوف تمنحك هي الأخرى نقاط يُمكنك من خلالها الحصول على الأكواد ومن ثم استردادها، هناك العديد من الأمور الأخرى والتي يُمكنكم التعرف عليها بأنفسكم عبر تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا.

وهذا التطبيق الذي يُمكنكم الحصول منه على شحن جواهر فري فاير مجانًا قد حصل على عمليات تحميل وتثبيت على الأجهزة المحمولة بما يفوق الـ50 ألف مرة، وحجم تحميله 7 ميجا بايت فقط وهو من أصغر التطبيقات حجمًا