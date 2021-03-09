كيف تقوم بحظر شخص ما على تطبيق Google Duo حتى لا يزعجك مرة أخرى.. شرح بالتفصيل

بواسطة مهند شرف

أصبح تطبيق Google Duo واحداً من أهم تطبيقات التواصل بين الأصدقاء والأقارب خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أن التطبيق يتيح لمستخدميه إجراء مكالمات الفيديو بأعلى جودة ممكنة كما أن الكثير من الأشخاص يستخدمون التطبيق وذلك نظراً لسهولة استخدامه، ولكن ماذا لو أن هناك شخص ما يزعجك على التطبيق وترغب في حظره حتى لا يتمكن من إزعاجك مرة أخرى، لذلك من خلال مقال اليوم سنتعرف على أسهل طريقة يمكنك من خلالها حظر الشخص الذي يزعجك بداخل التطبيق فقط اتبع الخطوات التالية.

كيف تقوم بحظر شخص ما على تطبيق Google Duo حتى لا يزعجك مرة أخرى.. شرح بالتفصيل 2 9/3/2021 - 9:23 م

الخطوات..

كيف تقوم بحظر شخص ما على تطبيق Google Duo حتى لا يزعجك مرة أخرى.. شرح بالتفصيل 1 9/3/2021 - 9:23 م

قد يهمك:

1- قم بفتح تطبيق Google Duo على هاتفك.

2- قم بسحب الجزء الظاهر أمامك بالأسفل.

3- قم باختيار جهة الاتصال التي تريد حظرها.

4- اضغط ضغطة مطولة على جهة الاتصال حتى تظهر الشاشة التالية.

5- قم باختيار حظر المستخدم.

6- قم بالتأكيد على خيار الحظر.

بمجرد تطبيق الخطوات المذكورة أعلاه لن يتمكن هذا المستخدم من الوصول إليك مرة أخرى.

Avatar of مهند شرف
مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


قد يعجبك أيضاً
تقنية

شركة OPPO تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف الذكي Find X3 Pro 5G

تقنية

كيفية لعب لعبة جاكارو

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.