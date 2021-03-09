كيف تقوم بحظر شخص ما على تطبيق Google Duo حتى لا يزعجك مرة أخرى.. شرح بالتفصيل

أصبح تطبيق Google Duo واحداً من أهم تطبيقات التواصل بين الأصدقاء والأقارب خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أن التطبيق يتيح لمستخدميه إجراء مكالمات الفيديو بأعلى جودة ممكنة كما أن الكثير من الأشخاص يستخدمون التطبيق وذلك نظراً لسهولة استخدامه، ولكن ماذا لو أن هناك شخص ما يزعجك على التطبيق وترغب في حظره حتى لا يتمكن من إزعاجك مرة أخرى، لذلك من خلال مقال اليوم سنتعرف على أسهل طريقة يمكنك من خلالها حظر الشخص الذي يزعجك بداخل التطبيق فقط اتبع الخطوات التالية.

الخطوات..

1- قم بفتح تطبيق Google Duo على هاتفك.

2- قم بسحب الجزء الظاهر أمامك بالأسفل.

3- قم باختيار جهة الاتصال التي تريد حظرها.

4- اضغط ضغطة مطولة على جهة الاتصال حتى تظهر الشاشة التالية.

5- قم باختيار حظر المستخدم.

6- قم بالتأكيد على خيار الحظر.

بمجرد تطبيق الخطوات المذكورة أعلاه لن يتمكن هذا المستخدم من الوصول إليك مرة أخرى.