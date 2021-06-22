كيف تقوم باستهداف أخبار ومقالات حول مواضيع معينة ليجدها لك محرك البحث جوجل ويرسلها لك

يحرص الكثير من مستخدمي مواقع الإنترنت على متابعة بعض المواقع والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي لأسباب عدة أهمها هي أن العديد من الناس يحرصون يومياً على متابعة بعض الأخبار والأحداث الخاصة والتي تتوفر عنها العديد من الأخبار والمواضيع على شبكة الإنترنت، ولتتبع كل ما يرد من مقال أو خبر على مواقع الإنترنت في حدود اهتماماتك عليك فقط بإتباع الوارد ذكره في مقبل السطور بدقة.

يستعمل خبراء إنشاء المحتوى الالكتروني الكلمات المفتاحية الشائعة لوصف خبر أو موضوع معين على الإنترنت، ومتابعة بعض الكلمات أو المواضيع الشائعة في الإنترنت أمر سهل وغير معقد لأن شركة جوجل قامت من قبل بتخصيص موقع يعمل على تتبع المواضيع الشائعة والكلمات المفتاحية التي تٌضاف للمواضيع بشكل دوري.

كيفية تتبُع أخبار ومواضيع محددة على الإنترنت:

المقصود بتتبع الكلمات والمواضيع في الأنترنت هي متابعة كلمات أو مواضيع معينة على الإنترنت تتحدث عن شيء معين، مثلاً يمكنك تتبع الكلمات المفتاحية التي تتحدث في الغالب عن أخبار بعض الألعاب لمتابعة اخبارها بشكل دوري، ويمكنك موقع google alerts من تتبع أخبار ومواضيع معينة حول أحداث تتطابق مع ما قمت بالبحث عنه، ويرسل موقع google alerts تنبيهات دورية لك في البريد الإلكتروني تخبرك بأن محرك بحث جوجل عثر من أجلك على عدد كذا من المواضيع والأخبار التي تتحدث عن كذا وكذا، واستخدام موقع google alerts سهل للغاية ويحتاج منك فقط تسجيل الدخول اليه بحساب بريدك الإلكتروني حتى يرسل لك الإشعارات في الموقع.

طريقة استخدام موقع google alerts:

قم بالدخول لموقع google alerts من هنا. سجل دخولك للموقع بحساب بريدك الإلكتروني الذي تستخدمه غالباً، ويمكنك إضافة أكثر من حساب لأشخاص آخرين حتى. قم بإضافة الحسابات التي تريدها وحدد من البحث في أعلى الشاشة الكلمات التي تبحث عنها وتريد أن تردك أخبار ومقالات بشأنها. ستردك اخبار ومقالات وبحوث علمية بشكل متكرر في بريدك الإلكتروني فور عثور موقع google alerts عليهم في الإنترنت، ويمكنك ايضاً تحديد أكثر من موضوع للبحث عنه في الإنترنت عبر موقع google alerts.