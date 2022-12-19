كيف تقوم باستخدام واتساب ويب 2023 ؟

استخدامات الواتس آب كثيرة ومتنوعة أمام ملايين المستخدمين عبر العالم أجمع وتتنوع الاستخدامات المميزة له، وبجانب استخدامه علي الهاتف الذكي بعد تحميل التطبيق علي الهاتف والعمل معه يمكن استخدامه أيضآ، عبر جهاز الكمبيوتر الشخصي من خلال ما يسمي بواتس آب ويب، وعندما طرحت هذه الميزة كان لابد من وجود هاتف ذكي متصل بالإنترنت لاستخدام الميزة هذه.

واتساب

تحديث جديد من تطبيق الواتس آب ويب وهو إمكانية أستخدامه علي الجهاز الشخصي الكمبيوتر بدون الحاجة لاستخدام هاتف ذكي متصل بالإنترنت، يعد الواتس آب من أشهر تطبيقات التراسل الفوري بين الأشخاص وبعضهم، بجانب مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المرسلة بين المستخدمين عبر العالم، ومن أن لأخر يقوم تطبيق الواتس آب بإحداث تطورات علي التطبيق لسهولة الاستخدام أمام المستخدمين له عبر أقطار العالم.

من خلال الميزة الجديدة للواتس آب ويب يتمكن المستخدم له من الدخول علي واتس آب ويب من خلال الكمبيوتر الشخصي، دون الاعتماد هي الهاتف الذكي من خلال أربعة أجهزة متصلة علي نفس الحساب بحيث كل جهاز يفتح عليه الواتس آب ويب دون وجود هاتف ذكي متصل بالفعل بالإنترنت.

تهتم شركة ميتا فسيبوك سابقا المالك لتطبيق الواتس آب بالعمل علي حماية بيانات المستخدمين ومراعاة خصوصيتهم، مع وجود التشفير بين طرفي الاتصال وحماية بيانات الرسالة المرسلة وعدم أطلاع آي طرف أخر غيرهما عليها.

ما هو واتساب ويب

يعد الواتس آب ويب موقع إلكتروني لتطبيق الواتس آب مع استعراض الرسائل المرسلة علي تطبيق الواتس من خلال الكمبيوتر الشخصي للمستخدم، أو أجهزة اللاب توب والتابلت، ومع التطورات الجديدة أصبح استخدامه أسهل من السابق وعدم الاعتماد علي وجود هاتف ذكي متصل بالإنترنت.

كيفية أستخدام الواتس آب ويب

البحث عن رابط الواتساب ويب.

الانتفال إليه وفتح التطبيق من الهاتف الجوال.

الانتقال إلي الإعدادات واختيار خيار الأجهزة المرتبطة.

أختيار خيار رابط جهاز حتي يتم ربط جهاز من الأربع أجهزة علي حساب المستخدم للتطبيق.

يتم توجيه الكاميرا من الهاتف لعمل مسح لرمز qr الموجود في نافذة مربعة علي جهاز الكمبيوتر.

أخر خطوة يتم تحميل الرسائل وظهور تطبيق الواتس وصفحة المستخدم الشخصية.

مميزات واتساب ويب

السماح بتبادل الرسائل بين مستخدمي تطبيق الواتس ولكن من خلال الموقع.

إتاحة تعديل بيانات الملف الشخصي لمستخدم الواتس.

إمكانية الوصول لجهات الاتصال المختلفة.

إمكانية الحذف للرسائل المرسلة أو آي جهة أتصال موجودة.

تفعيل لميزة الرسائل ذاتية الاختفاء.

حفظ كافة الملفات المرسلة ملفات صوت ملفات فيديو.

التحكم في خاصية كتم الإشعارات.

عيوب الواتساب ويب

الصعوبة في معاينة الروابط وصعوبة عرض الموقع الجغرافي المباشر أختفاء قوائم الرسائل الجماعية.