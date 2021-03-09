كيف تقوم بإيقاف خاصية التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو على تطبيق تويتر حتى تتجنب استهلاك باقة الإنترنت الخاصة بك

بواسطة مهند شرف

يحتوي تطبيق تويتر الكثير من المميزات التي تجعل منه واحداً من أفضل مواقع التواصل الاجتماعي ومن أبرز هذه المميزات التشغيل التلقائي للفيديوهات، ولكن هناك الكثير من مستخدمي التطبيق انتقدوا هذه الخاصية ولذلك نظراً للإستهلاك الكبير الذي ينتج من هذه الخاصية، ولكن من خلال مقال اليوم سنتعرف على أسهل طريقة بداخل التطبيق نفسه لتعطيل خاصية التشغيل التلقائي للفيديوهات فقط اتبع الخطوات التالية.

كيف تقوم بإيقاف خاصية التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو على تطبيق تويتر حتى تتجنب استهلاك باقة الإنترنت الخاصة بك 2 9/3/2021 - 6:15 م

الخطوات..

كيف تقوم بإيقاف خاصية التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو على تطبيق تويتر حتى تتجنب استهلاك باقة الإنترنت الخاصة بك 1 9/3/2021 - 6:15 م

قد يهمك:

1- قم بفتح التطبيق على هاتفك.

2- توجه إلى إعدادات التطبيق من خلال الضغط على صورتك الشخصية في أعلى يمين الشاشة على هاتفك.

3- توجه إلى إدارة استهلاك بيانات الإنترنت.

4- الآن قم بالضغط على خيار إيقاف التشغيل التلقائي.

5- ستجد خيار إيقاف التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو بعد الضغط عليه ستجد ثلاثة خيارات وهي “التشغيل الدائم أو عند الاتصال بشبكة الواي فاي أو إيقاف التشغيل”.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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