كيف تقوم بإستخدام خاصية “Close Friends” على حسابك الخاص بتطبيق إنستجرام.. شرح بالتفصيل

يرغب العديد من الأشخاص في بعض الأحيان مشاركة المحتوى الخاص بهم مع أصدقائهم فقط على تطبيق انستجرام وفي هذه الحالة نتحدث عن الأصدقاء المقربين حيث يمكنك فعل هذا الأمر على منصة تطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام لكي تتمكن من مشاركة المحتوى الخاص بك مع الأصدقاء المقربين لك فقط بدلاص من مشاركته مع الكل، وإذا كنت لا تعرف كيفية القيام بهذه الخاصية على تطبيق انستجرام سوف نعرض لك أسهل طريقة للقيام بهذا الأمر على التطبيق فقط اتبع الخطوات التالية.

الخطوات..

1- قم بفتح التطبيق على هاتفك.

2- توجه إلى الإعدادات من خلال الضغط على صورتك الشخصية.

3- قم بالدخول على قائمة المتابعين ثم اختيار الأشخاص المقربين “Close Friends”.

4- قم بالضغط على “إضافة” وسيتم وضع المستخدم الذي قمت بإضافته إلى قائمة الأصدقاء المقربين.

ملحوظة: إذا قمت بإضافة أحدهم بالخطأ يمكنك حذفة بسهولة من خلال تفقد من قمت بوضعهم في قائمة الأصدقاء المقربين والضغط على “حذف” من أجل حذفهم.

5- الآن قم بوضع أول “ستوري” للأصدقاء المقربين الذين أضفتهم.

6- بعد وضع الـ “ستوري” قم بالضغط على “الأصدقاء المقربين أو Close Friends” لكي يتمتع الأصدقاء المقربين بالمحتوى الذي قمت بنشره.